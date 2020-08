Manama prochain candidat à la normalisation avec Tel-Aviv ?

Les Palestiniens de Ramallah, comme d’ailleurs, ne semblent guère surpris par l’officialisation des relations israélo-émiraties au regard du passif, lourd, que traîne Abou Dhabi.

Sur les réseaux sociaux, les réactions s’enchaînent. Mahmoud Abbas, chef de l’autorité palestinienne, a convoqué sa direction qui a réagi en assurant, dans un communiqué, qu’il s’agit-là d’«une trahison pour Jérusalem et la cause palestinienne ». Dans la foulée, le président palestinien a appelé à une réunion d’urgence la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique. Il a convoqué immédiatement l’ambassadeur palestinien à Abou Dhabi. M. Abbas a par ailleurs exhorté les EAU à « revenir immédiatement » sur cette décision, et à pour l’heure rappelé son ambassadeur en fonction à Abou Dhabi. L’Autorité palestinienne « refuse cet échange entre une suspension de l’annexion illégale d’Israël contre la normalisation des relations avec les Emirats qui se fait au dépens des Palestiniens », a ajouté le président palestinien M. Abbas qui s’est d’ailleurs entretenu au téléphone avec le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh.

Le Hamas, a jugé depuis la Bande de Gaza que cette normalisation se fait au dépend des Palestiniens. Et même si les relations entre les factions ne sont pas au beau fixe, tous s’accordent cette fois sur le fait « que tous les pans de la société palestinienne s’unissent pour rejeter la normalisation ». La normalisation des relations entre Tel-Aviv et Abou Dhabi « ne sert pas la cause palestinienne » et constitue un « chèque en blanc » pour la poursuite de « l’occupation », a pour sa part annoncé le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. « Cet accord est rejeté et condamné. Il ne sert pas la cause palestinienne, il est considéré comme une continuation du déni des droits du peuple palestinien », a déclaré Hazem Qasem, le porte-parole du Hamas. « Le Hamas estime qu’il faut soutenir et aider le peuple (palestinien) et non établir des relations avec l’occupation », a-t-il ajouté.

Abu Dhabi a tenté de présenter sa décision en faveur d’un accord avec l’entité sioniste comme étant dans l’intérêt des Palestiniens, en exigeant en échange l’abandon du projet d’annexion de certaines parties de la Cisjordanie par l’entité sioniste. Mais l’ambassadeur des Etats Unis en Israël, David Friedman, a évoqué un report et non un abandon de l’annexion des pans de la Cisjordanie occupée.

« Les Émirats arabes unis, ni quiconque d’autre, n’ont pas le droit de parler au nom du peuple palestinien, ni d’intervenir dans les affaires palestiniennes », a réagi le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abou Roudeina.

La Palestine appelle ainsi les pays arabes à «ne pas suivre l’exemple émirati» et à ne pas céder à la «pression américaine», a ajouté N. Abou Roudeina.

Benyamin Netanyahu affichait jeudi soir son sourire des grands jours. Le Premier ministre israélien a qualifié la journée « d’historique ». Le pays entretient actuellement des relations diplomatiques avec seulement deux pays arabes, l’Égypte et la Jordanie. B. Netanyahu entre ainsi dans le cercle très fermé des Premiers ministres ayant réussi à établir des relations diplomatiques avec des pays de la région. La plupart de ses rivaux politiques ont été obligés de reconnaître son succès.

Pour obtenir cet accord, le chef de l’Exécutif israélien a dû renoncer à l’une de ses promesses des récentes campagnes électorales, l’annexion d’une partie de la Cisjordanie. Mais faute de soutiens diplomatique et politique suffisants, celle-ci semblait compromise. Pour B. Netanyahu, l’échec est ainsi effacé par cet accord avec les Emirats.

Mais admettre que l’annexion n’aura pas lieu peut avoir un coût politique pour le Premier ministre israélien. Son rival de la droite israélienne, Naftali Bennett, l’a accusé jeudi soir d’avoir « raté une occasion unique » et d’avoir « manqué de courage ». B. Netanyahu veut éviter de se couper de sa base électorale et a promis de ne « jamais abandonner notre droit à notre terre ».

Le Président Trump a qualifié cet accord de normalisation de «percée spectaculaire», alors que selon son haut conseiller Jared Kushner, il y a de bonnes chances pour qu’un autre pays puisse conclure un accord de paix avec Israël dans les jours à venir. Le Bahreïn serait dans les starting-blocks selon un responsable israélien.