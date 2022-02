Manifestations du 20 février : La majorité aux affaires se concerte

La réunion provoquée par les leaders de la Troika a été présidée par Aziz Akhannouch, chef du gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants (RNI). D’après des sources médiatiques, en plus des secrétaires généraux du Parti de l’authenticité et de la modernité, Abdellatif Ouahbi et du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, les chefs des groupes parlementaires des trois formations politiques à la Chambre des représentants et des conseillers, ont été conviés à cette réunion.

Cette rencontre intervient après les manifestations plus ou moins importantes ayant rythmé la chronique de plusieurs villes marocaines dimanche. C’est durant cette journée que la commémoration de l’anniversaire du Mouvement du 20 février a été célébrée. Les marcheurs ont condamné la hausse des prix des denrées alimentaires, matières premières et carburant et appelé à le gouvernement à adopter des mesures de nature à arrêter net la spirale de la hausse des prix.

Auparavant, des membres de l’Exécutif qui mobilise des moyens conséquents pour aider nombre de secteurs à se relever après la dure période de la pandémie, ont attribué la hausse des prix au Maroc au contexte international actuel, qualifié de «difficile».