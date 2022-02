Manip de l’Histoire : E. Zemmour dans le viseur des historiens

Sorti le 2 février chez Gallimard, « Zemmour contre l’Histoire », est un ouvrage coécrit par 16 historiens qui accusent le candidat à la présidentielle de déformer des faits afin de faire passer son projet politique. Du Moyen-Âge à la guerre d’Algérie en passant par la Seconde Guerre mondiale, chacun des spécialistes d’une période particulière vient contredire l’ancien polémiste.

E. Zemmour est un « candidat qui manipule l’Histoire comme personne ne l’avait jamais fait avant lui », dénonce sur RTL Laurent Joly, l’un des auteurs et spécialiste de l’extrême-droite et de l’antisémitisme. Il s’oppose notamment à l’affirmation d’E. Zemmour selon laquelle le régime de Vichy a sauvé les juifs français.

Le candidat « cherche à banaliser la politique antijuive de Vichy pour pouvoir mener des politiques d’exception contre les étrangers et les musulmans », accuse L. Joly dans L’Obs. Ce dernier a toutefois refusé l’invitation de Jean-Marc Morandini à venir débattre avec E. Zemmour. « Dommage de refuser le face-à-face quand on accuse quelqu’un », déplore le présentateur et journaliste.

S’ils n’ont pas réalisé le même travail concernant d’autres candidats, ils considèrent qu’E. Zemmour « manipule le passé pour légitimer la violence, l’exclusion, promouvoir sa vision raciste, misogyne ». « Si toutes les personnalités politiques peuvent faire des erreurs historiques, aucune ne les manipule autant que Zemmour », estime Mathilde Larrère, spécialiste des révolutions et enseignante à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Plus tôt en janvier, le même L. Joly avait déjà publié « La falsification de l’Histoire: Éric Zemmour, l’extrême droite, Vichy et les juifs » où il décortique plus en détails les propos du candidat sur le maréchal Pétain. Le 12 janvier est paru chez Albin Michel, éditeur historique d’E. Zemmour, l’ouvrage « Une énigme française: pourquoi les trois quarts des Juifs en France n’ont pas été déportés » par l’historien Jacques Semein, venant contredire la vision zemmourienne.

Mais les ouvrages anti-Zemmour ne viennent pas que des historiens. Manuel Valls, ex-chef du gouvernement, a sorti le 12 janvier son livre « Zemmour, l’antirépublicain » par lequel il souhaite « lui opposer un autre récit et apporter des réponses aux inquiétudes des Français ».

« Zemmour falsifie les faits historiques afin d’unir les droites sous l’étendard de la haine de l’étranger », a-t-il fustigé dans Le Parisien.

Le principal intéressé n’a pas réagi à toutes ces publications, davantage occupé à poursuivre sa campagne, entre meetings et interventions médiatiques, sans compter ses efforts pour obtenir les parrainages exigés.