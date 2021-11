Manœuvres maritimes algéro-russes en Méditerranée: Une démonstration de force de plus pour l’ANP

Des navires de guerre russes ont accosté, vendredi au port d’Alger, afin de participer à l’Exercice Naval Interarmées 2021 avec la marine algérienne et promouvoir des actions conjointes des forces maritimes algéro-russes, a indiqué samedi 13 novembre un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale (MDN).

« Dans le cadre de la concrétisation de la coopération militaire algéro-russe au titre de l’exercice 2021, un détachement de navires de la flotte de la Mer noire, composé de la frégate de l’Amiral Grigorovitch, du patrouilleur Dmitri Rogatchev et du bateau de sauvetage SB-742, est arrivé, vendredi 12 novembre 2021, au port d’Alger pour participer à l’exercice international Exercice Naval Interarmées – 2021 avec des navires de la marine algérienne », précise le MDN.

Le communiqué ajoute que « l’exercice se poursuivra jusqu’au 20 novembre prochain » et que les deux flottes « mèneront des exercices de communication, des séances opération conjointes, une formation des équipes d’inspection, un exercice de démonstration sur le contrôle des dommages » dans le but « d’échanger les expériences et de consolider la coordination commune ».

Ces exercices d’ampleurs ne manquent pas de susciter la curiosité des pays limitrophes de l’Algérie, voire l’inquiétude de nombre de voisins. En effet, elles interviennent à l’heure où la tension entre Rabat et Alger est à son point culminant.