Manouvres conjointes à Gaza : Les factions palestiniennes cherchent à parfaire la coordination

Toutes les factions de la résistance ont pris une part active aux manœuvres « Piliers solide-2 » pour atteindre l’homogénéité, unifier les concepts et accélérer la mise en œuvre des tâches de manière efficace et compétente, pour conclure les exercices avec la manœuvre militaire conjointe. En réaction à ces exercices conjoints d’ampleur, le mouvement Hamas a déclaré que « la résistance continue à accumuler des forces, notamment via ces manœuvres, et qu’elle ne restera pas passive face à l’escalade de l’occupation contre notre peuple ».

Ces manœuvres sont les deuxièmes du genre dans la bande de Gaza. Les premières avaient eu lieu en décembre 2020, avec la participation de 14 factions de la résistance. Des roquettes d’une portée de 200 km ont été testées vers la mer, ainsi que des drones de type Ababil. Selon le Hamas, ces projectiles ont été fabriqués localement.

Ces exercices ont fait leur preuve durant la dernière bataille baptisée Épée d’al-Qods de mai dernier contre Israël. Les missiles de la résistance ont bombardé plusieurs colonies israéliennes et atteint Tel Aviv. Pendant les 11 jours de combats, l’armée israélienne n’a pu détecter leur emplacement ni les faire taire.

Plusieurs images ont été publiées illustrant certaines des activités des factions palestiniennes dans les exercices conjoints lancés dimanche.