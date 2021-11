Manouvres en mer Noire : La Russie se lance sur les traces de l’OTAN

L’armée russe a effectué mercredi des exercices militaires en mer Noire avec une dizaine d’avions ainsi que des navires. Un événement qui intervient dans un contexte de tension avec l’Ukraine et de l’Otan qui manœuvre près des frontières russes.

« Une dizaine d’équipages d’avions et de vaisseaux de la base navale de Novorossiysk de la Flotte de la mer Noire, dont le patrouilleur Vassili Bykov, les petits navires anti-sous-marins Kassimov et Ieïsk, ont pris part à cet événement d’entraînement au combat », a déclaré mercredi la Flotte de la mer Noire.

En outre, des chasseurs Su-27SM3 et Su-30M2 ont aussi effectué des vols d’entraînement au-dessus des eaux de la mer Noire. Particularité de ces vols: les équipages ont pu s’exercer à des actions conjointes coordonnées lors de la frappe de cibles de surface, précise la Flotte.

Ces exercices se sont déroulés sur fond de manœuvres de l’armée ukrainienne effectuées sur le terrain d’essai Chirokiy Lan, situé dans le sud du pays.

Selon le ministère ukrainien de la Défense, des armes modernes, notamment des systèmes de surveillance et d’attaque Bayraktar et des systèmes de missiles antichars Javelin y participent.

En outre, l’Armée de l’air ukrainienne a pratiqué des frappes aériennes sur un ennemi fictif, a indiqué le 23 novembre son commandement sur son compte Facebook.

Les tensions autour de la mer Noire montent depuis plusieurs semaines sur fond d’activités des États-Unis et de leurs alliés dans cette région considérée comme stratégique pour la Russie. L’Otan pointe du doigt « une concentration inhabituelle de militaires russes près de la frontière russe avec l’Ukraine », affirmant que ses activités ne présentent « aucun danger pour la Russie ». Le Kremlin pour sa part réfute les accusations US, expliquant que tous les déplacements de l’armée russe s’effectuent sur le territoire national et ne sont pas liés à l’Ukraine.