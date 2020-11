Maradona, la légende du football argentin est mort

Champion du monde de football avec l’équipe d’Argentine en 1986, joueurs à Barcelone puis à Naples, l’ancien numéro 10, aussi détesté qu’aimé, est mort à l’âge de 60 ans.

La présidence Argentine a décrété trois jours de deuil national. Mais pas que! Une minute de silence sera par ailleurs observée, mercredi soir et jeudi soir, lors des différents matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, a annoncé l’UEFA, l’instance qui coiffe le football européen.

« Adieu, Diego. Tu seras éternel dans tous les coeurs de la planète football », a écrit l’équipe d’Argentine de football (sur Twitter), alors que la Fédération argentine déclarait: « L’Association du football argentin, par la voix de son président Claudio Tapia, manifeste sa douleur la plus profonde après le décès de notre légende, Diego Armando Maradona. »

Hasta siempre, Diego. Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

Le club de Naples, qui a connu son âge d’or et ses deux seuls titres de champions d’Italie de football (1987, 1990) avec Diego Maradona, a salué la mémoire de la star argentine d’un « Ciao Diego » sur les réseaux sociaux.

Gary Lineker, son adversaire lors du fameux Argentine-Angleterre au Mondial-1986 a salué celui qui était selon lui « de loin le meilleur joueur de ma génération et peut-être le plus grand de tous les temps ». « Après une vie bénie mais tourmentée, espérons qu’il trouvera enfin le confort entre les mains de Dieu. »

« Quelle triste nouvelle », a également réagi Pelé. « J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a bien d’autres choses à dire mais pour l’heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j’espère qu’on pourra jouer au foot ensemble au ciel. »

« C’est notre passé qui s’en va », a quant à lui déclaré Michel Platini, rival de l’Argentin dans les années 1980 dans le Championnat italien. « Je suis très triste. Je suis nostalgique d’une époque qui était belle. (…) Diego a marqué ma vie », a déclaré sur RTL l’ancien numéro dix des Bleus et de la Juventus, âgé de 65 ans.

« C’est triste, très triste, la disparition d’un des tout meilleurs joueurs de football de notre époque », a déclaré Sepp Blatter, l’ancien président de la Fifa (à l’AFP): Il a marqué la Coupe du monde au Mexique avec la victoire argentine et la main de Dieu, qu’il vient de retrouver. »

Rares sont les sportifs, voire les personnalités, qui ont alimenté avec un beaucoup de zèle à la fois l’adulation et la détestation. L’auteur de la fameuse « main de dieu » , amis de la mafia de Fidèle Castro et d’Hugo Chavez n’était guère un modèle de vertu. Cependant il restera à n’en point douter l’un des plus grands joueurs de l’histoire du ballon rond.

Diego Maradona en quelques dates