Marathon des sables : Coup d’envoi donné à Errachidia

La première étape de ce marathon doit relier Borj Irdi à Tisserdimine sur une distance de 32,2 km. Le parcours de cette étape inaugurale sera jonché de plateau caillouteux entrecoupé d’oueds et d’herbes à chameau, de dunettes. Les coureurs affronteront également une montée et une descente d’un relief caillouteux et accidenté et des terrains sablonneux.

La 2 ème étape reliera Tisserdimine à Kourci Dial Zaid (32,5 km), tandis que la troisième étape reliera Kourci Dial Zaid à Jebel El Mraier sur une distance de 37,1 km. La distance de la redoutable quatrième étape dite «La Longue» reste un mystère entier qui sera dévoilé au terme de la troisième étape par les organisateurs.

Chez les hommes, Rachid El Morabity, septuple vainqueur du Marathon des sables et tenant du titre, part grand favori de cette 35e édition reportée depuis 2019 à cause de la situation sanitaire mondiale liée au coronavirus.

Du côté des dames, la Marocaine Aziza Raji semble également bien partie pour remporter le titre de cette édition.

Rassemblant des centaines de coureurs des quatre coins du globe, le Marathon des sables, qui se poursuit jusqu’au 11 octobre, est un rendez-vous annuel pour les amoureux du trail et des sports extrêmes.

Le Marathon des sables, reporté à deux reprises, est le 1er raid désertique au monde qui se dispute en autonomie alimentaire (aucun repas n’est fourni aux concurrents). Plus de 22 000 coureurs ont participé au Marathon des sables depuis son lancement en 1986.