Marathon des sables : Résurrection post pandémie

Cette édition, organisée sous haut patronage royal, verra la participation de 750 concurrents représentant 41 nationalités. La course se fera en 5 étapes, en plus d’une étape de solidarité sur une distance de 250 km qui se déroulera au Sud du Maroc, a précisé Patrick Bauer, directeur de course, lors d’une conférence de presse tenue mardi par visioconférence.

Revenant sur la précédente édition de cette compétition sportive d’endurance, P. Bauer a fait savoir qu’elle a touché plus de 350 millions de personnes à travers le monde par le biais des différentes formes de diffusion, notant qu’il s’agit d’une belle vitrine pour mettre en avant le Maroc et sa richesse culturelle et civilisationnelle.

P. Bauer a relevé que tous les dispositifs ont été pris pour garantir le bon déroulement de cette compétition, notamment la vaccination de toutes les parties prenantes et les tests PCR, faisant savoir que les organisateurs ont établi un protocole sanitaire en droite ligne avec les recommandations des autorités compétentes.

Concernant le volet de la solidarité, il a rappelé que des actions sont initiées depuis des années en marge de ce marathon, à l’instar de la construction des stations de pompage d’eau photovoltaïque et d’écoles, soulignant que le point d’orgue de cette solidarité consiste en la construction d’un nouveau centre d’éveil sportif avec une piste d’athlétisme dans la ville de Ouarzazate.