Marathon/Eco Trail Morocco : M. Amsafaa et K. Hibert vainqueurs

M. Amsafaa a remporté la première place de cette épreuve avec un chrono total de 04h44min18s, suivi de ses deux compatriotes, Said Araji (04h45min24s) et Babahasi Khalid (05h41min27s).

Dans la catégorie féminine, la Française K. Hibert a raflé la première place avec un temps global de 06h39min13s, suivie de ses deux compatriotes, Manon Knauss (06h58min01s) et Laetitia Fort Leruste (07h00min33s).

Concernant l’épreuve par équipe, la première place est revenue à celle de «Foule Vertes Libourne» venue de France, suivie de leurs compatriotes de l’équipe «Les Abeilles» et de l’équipe «Nature expérience» de Belgique arrivée troisième.

La 7e édition de l’Eco Trail Morocco est une course à pied de pleine nature en allure libre d’une distance de 70 km, en 3 étapes à Ouarzazate. Le départ de l’épreuve a été donné à l’oasis de Fint, située à 12 km au sud de Ouarzazate, alors que la deuxième et troisième étape se sont déroulées au niveau de la commune de Skoura.

Brahim Regragui, directeur de l’Eco Trail Morocco, a souligné que la 7e édition de cette compétition s’est déroulée «dans de bonnes conditions», grâce à la conjugaison des efforts des partenaires et des autorités provinciales, ajoutant que cette épreuve constitue une occasion de promouvoir la nature et les potentialités touristiques de Ouarzazate et sa région.