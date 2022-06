Marché Automobile : Les ventes continuent de caler à fin mai

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est élevé à 60.003 unités, en baisse de 8,15%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) a diminué de 19,7% à 7.005 voitures, précise l’AIVAM.

La marque « Dacia » domine le segment des VP, avec une part de marché de 26,63%, soit 15.979 unités écoulées à fin mai 2022, suivie de Renault qui a vendu 8.311 unités (part de marché de 13,85%) et de Hyundai (6.379 unités et 10,63% en part de marché). Pour ce qui est du segment VUL, Renault a augmenté ses ventes de 78,51% à 1.578 unités (22,53% de part de marché), tandis que DFSK a écoulé 1.040 véhicules (14,85% en part de marché) et Mitsubishi 922 unités (13,16%). S’agissant des ventes des voitures « premium », Audi a vendu 1.815 unités à fin mai dernier, soit une part de marché de 3,02%, devant BMW (1.177 véhicules et 1,96% en part de marché) et Mercedes (1.159 unités avec une part de marché de 1,93%). En outre, l’AIVAM fait savoir que les ventes de Porsche ont diminué de 7,01% à 146 véhicules, et celles de Jaguar ont chuté de 30,86% à 56 voitures. Pour le seul mois de mai, les ventes de voitures neuves au Maroc ont reculé de 13,23%, suite à la baisse du nombre de VP (-9,78% à 11.855 unités) et des VUL (-36,46% à 1.241 véhicules).