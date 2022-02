Marché des capitaux : L’AMMC publie ses actions prioritaires pour l’année 2022

En ligne avec sa vision stratégique 2021- 2023 ‘Un marché des capitaux au service du financement de la relance économique’, et après échange avec les acteurs du marché, l’AMMC a retenu 5 domaines d’actions prioritaires pour l’année 2022″, indique l’Autorité dans un communiqué. Il s’agit en premier lieux d’ « encourager le financement des entreprises par le marché dans un contexte de relance économique », « favoriser la mise en place de produits innovants », « poursuivre les actions en faveur de la finance durable », « rapprocher le grand public du marché des capitaux » et d’ « adresser les risques émergents en diffusant les bonnes pratiques et en s’appuyant sur la digitalisation », précise la même source. Dans le détail, et pour faire face aux besoins importants de financement des entreprises induits notamment par les effets de la crise sanitaire, l’AMMC prévoit de lancer ou de poursuivre une série de chantiers visant à soutenir le financement via le marché des capitaux à travers l’accélération de l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au marché des capitaux, le développement continu du marché de la dette privée, la consolidation du rôle de la gestion d’actifs dans le financement de l’économie.

Pour ce qui est des produits innovants, et dans l’objectif d’enrichir la palette des instruments financiers disponibles sur le marché des capitaux marocain et d’accompagner l’innovation, plusieurs actions seront menées en 2022, notamment l’opérationnalisation du financement collaboratif (Crowdfunding), l’élargissement de l’offre de finance participative, ainsi que l’accompagnement du développement des Fintech.

L’AMMC poursuivra également son engagement en faveur du développement de la finance durable. Elle lancera à cet effet une série d’actions visant à favoriser l’intégration des aspects de durabilité dans les pratiques des acteurs de marché, aussi bien les émetteurs que les intervenants du marché.

S’agissant de l’inclusion financière, l’AMMC accorde une place de choix aux actions d’éducation financière en direction du grand public, notamment les personnes physiques. En 2022, l’AMMC procédera au lancement d’une campagne de communication grand public, elle anticipe également l’amélioration de la portée des actions à destination du public par la mobilisation de nouveaux relais.

En 2022, l’adoption de nouveaux outils digitaux permettra à l’Autorité de gagner en efficacité afin de renforcer les bonnes pratiques et d’améliorer les dispositifs de gestion des risques. L’AMMC poursuivra ainsi la consolidation de la nouvelle approche de régulation et de supervision à travers l’accompagnement des acteurs dans le développement du marché et l’adoption des meilleures pratiques, le renforcement des contrôles en s’appuyant sur la digitalisation, et la poursuite d’actions en matière de cyber sécurité, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC&FT) et de lutte contre la corruption.