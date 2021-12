Marché des capitaux : Plus de 51,9 Mrds DH de levées

Dans une note sur ses indicateurs mensuels du marché des capitaux d’octobre 2021, l’AMMC relève une baisse de l’encours des opérations de prêt emprunt de titres de 11% à 21,3 Mrds DH.

Pour ce qui est des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), leur actif net a augmenté de 14,78% à plus de 600,5 Mrds DH à la date du 29 octobre dernier, fait savoir l’AMMC. S’agissant de L’actif net des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) a atteint plus de 11,92 Mrds DH à fin octobre 2021, en hausse de 95,63% en YTD (Year To Date). Le nombre de fonds OPCI s’est établi, à cette date à 14, précise l’AMMC.

Pour ce qui des organismes de placement collectif en capital (OPCC), leur actif net a augmenté de 6,01% en YTD à plus de 1,11 Mrd DH à fin octobre 2021, fait savoir la même source. Par ailleurs, l’actif net des fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT) a atteint, quant à lui, à fin septembre 2021, plus de 11,05 Mrds DH (+15,36 en YTD).