Marché du travail : Le HCP organise un atelier de formation sur le SI

Cet atelier, organisé en partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT), avec l’appui financier de l’Union européenne, et de l’Agence de la Coopération Italienne (AICS) et de la Coopération Suédoise (SIDA), s’inscrit dans le cadre du plan de coopération entre le HCP et le BIT, indique le HCP dans un communiqué.

Il vise la mise en place d’un système d’information intégré et harmonisé sur le marché du travail, incluant la migration internationale de la main d’œuvre, ajoute la même source. Cette activité, regroupant les producteurs nationaux de données, a permis de développer un plan d’action pour une amélioration effective de leurs statistiques et l’élaboration d’un diagnostic du système d’information sur le marché du travail au Maroc.

L’atelier a connu la participation des représentants des institutions nationales productrices des données notamment le ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, le ministère de l’Insertion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences, la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale et le Haut-Commissariat au Plan.

Il a permis à ces institutions en charge du suivi des statistiques sur la migration internationale d’appréhender l’importance des statistiques du travail, y compris des Migrations Internationales de main d’œuvre, identifier les indicateurs statistiques du travail décent, incluant les indicateurs des migrations de main d’œuvre (définitions, méthodes de calcul et sources de données). Il a également permis de se concerter sur les étapes prévues de la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail, incluant les Migrations Internationales de Main d’œuvre, et de prendre en compte, de façon homogène et harmonisée, les principaux éléments et aspects du schéma directeur du système d’information sur le marché du travail, incluant les Migrations Internationales de main d’œuvre.