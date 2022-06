Marchés de gros défaillants : Que vaut le mea culpa d’un ministre ?

Ledit rapport qui avait épinglé l’Agriculture jetait une lumière crue sur la situation insoutenable des marchés de gros des légumes et des fruits, et les déséquilibres et faiblesses dans les infrastructures ainsi que le chaos causé par les courtiers ou intermédiaires. La Cour des comptes rejoint en cela l’avis sur la commercialisation des produits agricoles déjà exprimé par le Conseil économique et social (CES) sur le même sujet affirmant que les marchés de gros avaient besoin d’une réforme structurelle.

Mardi, devant la Chambre des conseillers, le ministre a déclaré que « les marchés de gros actuels souffrent de problèmes et de déséquilibres, notamment la faiblesse des infrastructures, le manque de services et un modèle de gestion inapproprié, qui affecte leur attractivité. De plus la multiplicité des intermédiaires, entraîne des prix élevés ». Et d’expliquer que son département travaillait avec les ministères de l’Intérieur et du Commerce pour élaborer un plan de réforme visant à moderniser ces marchés, basé sur un schéma directeur des marchés qui vise une couverture équilibrée du territoire national pour mieux servir la population.

M. Sadiki expliqué que ce plan dépendait de la modernisation de l’infrastructure des marchés avec une capacité appropriée et une structure qui puisse répondre aux normes internationales, en plus d’en faire des marchés avec de multiples produits et activités. Comme il a indiqué que ces marchés devraient inclure des stations de refroidissement et de stockage, des ateliers de tri et de mobilisation des ressources agricoles, ainsi que des ateliers de traitement des déchets, et des services de santé auxquels ses services s’attelaient pour ce faire. Il a expliqué qu’il était conscient du rapport de la Cour des comptes qui critiquait le mode de gestion de ces établissements, et que la tutelle se devait d’être plus efficace afin de permettre le développement de ces établissements et adopter un partenariat performant avec le secteur privé.

Le responsable a en outre relevé que les effets les plus importants attendus de cette réforme sont l’amélioration de la chaîne de valeur des produits agricoles commercialisés, ce qui affectera positivement la qualité des produits, en plus d’augmenter le volume de légumes et de fruits qui transitent par ces marchés, de 3,5 millions de tonnes par an à plus de 6 millions de tonnes. Cela devrait créer d’importantes opportunités d’emplois (environ 100 000 postes).

M. Sadiki a confirmé que son ministère s’est lancé dans la mise en œuvre d’un projet pilote pour ces marchés à Rabat en partenariat avec les autorités locales, et travaille également à la mise en place de 4 marchés de gros à Berkane, Meknès, Marrakech et Agadir, en plus d’un projet de loi pour permettre aux producteurs de commercialiser directement des légumes et des fruits histoire de contourner l’intervention des courtiers.

Le nombre de marchés de gros dans notre pays est de 38, réparti sur 32, régions, provinces et préfectures commercialisant 3,5 millions de tonnes de fruits et légumes, soit 30 % de la production nationale, permettant un chiffre d’affaires annuel d’environ 7 milliards de dirhams. Les intervenants se composent de 3 700 producteurs, 4 600 grossistes, 374 agents. Ces marchés emploient plus de 20 000 personnes au niveau national.

Selon une identification réalisée par les ministères de l’Agriculture et du Commerce, les marchés de gros souffriraient d’un certain nombre de dysfonctionnements, liés notamment au mode de gestion, à l’état des équipements, à la fiscalité, au manque de respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité, tandis que le cadre juridique de ces marchés est obsolète et remonte à 1962.