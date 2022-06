Marhaba 2022 : Et c’est parti !

«Après ces deux dernières années marquées par la crise sanitaire, le port Tanger Med Passagers est fin prêt pour démarrer l’opération Marhaba 2022, sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, et accueillir les MRE dans les meilleures conditions», a souligné à la MAP Kamal Lakhmas,directeur du port Tanger Med passagers.

Le responsable a précisé que la flotte maritime déployée pour les liaisons maritimes Tanger Med-Algésiras a été renforcée, pour atteindre une capacité quotidienne de transport de 40 000 passagers et 10 000 véhicules pendant les jours à fort trafic, et ce conformément aux prérogatives de la Direction de la Marine marchande. Il a noté que des navires night ferry avec une capacité de transport hebdomadaire de 20 000 passagers et 7 000 voitures ont été également mobilisés, pour assurer les traversées en longues distances vers l’Espagne (port de Barcelone), l’Italie (port de Gênes) et la France (ports de Marseille et Sète).

Le responsable a fait savoir que les ressources humaines nécessaires ont été renforcées, estimant que plus de 1,5 million de passagers vont transiter via le port Tanger Med durant cette édition, ce qui représente près de 50% du trafic passagers entre les deux rives du Détroit de Gibraltar.

Abdellah Omar Moussa responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a noté pour sa part, que l’opération de transit devrait connaitre cette année une «évolution tangible» par rapport aux deux dernières années, marquées par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, estimant que plus de 3 millions de MRE devraient regagner le Maroc via les différents points de passage maritimes, aériens et terrestres, ainsi que des milliers de voitures et d’autobus.

Pas moins de 150 MDH ont été injectés pour préparer l’opération de transit, de manière à assurer la fluidité et le confort, à travers le renforcement des capacités d’accueil, de confort des voyageurs et de contrôle.