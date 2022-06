Marhaba 2022 : « Opération exceptionnelle », assure N. Bourita

« Elle sera exceptionnelle à plus d’un niveau », a annoncé au Parlement Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères en charge aussi des MRE, précisant que les principales mesures prises quant à cette opération Marhaba 2022, par la tutelle, avec le concours des autres services et départements concernés, sont coordonnées de manière à ce qu’elles soient idoines sur plusieurs orientations. Les différents axes portent sur la correction de la qualité des services consulaires pour accompagner l’opération de retour de la diaspora marocaine après deux ans d’interruption liée à la pandémie. Le guichet unique pour les MRE sera rouvert dans les administrations et les services publics au Maroc et la journée nationale des MRE sera célébrée comme à l’accoutumée, le 10 août avec, en outre, l’élaboration d’un programme culturel diversifié tout au long de la période estivale notamment à Tanger ou une cinquantaine de jeunes, sont attendus.

Au niveau du ministère, a-t-il promis, on veillera à la mise en place d’une cellule de veille pour le suivi de l’opération de transit et la coordination avec les pays d’accueil (France, Pays-Bas, Belgique Espagne, Italie…), et exceptionnellement, on mobilisera des fonctionnaires du département des Marocains résidant à l’étranger pour l’accueil des MRE durant la période de cette phase, y compris les weekends et jours fériés. Le ministre a annoncé l’ouverture de consulats mobiles dans les différents ports de Sète, Gênes et Algesiras pour accompagner les MRE et de rapprocher les services consulaires des membres de la communauté marocaine tout au long de l’opération et le renforcement du capital humain des services consulaires dans les pays d’accueil durant cette période. Comme à l’accoutumée, des journées portes ouvertes seront organisées afin de faciliter l’accès des MRE aux différents services et de renforcer le centre d’appel qui leur est dédié dans le but de leur fournir en différentes langues toutes les informations dont ils ont besoin.

Répondant à une question d’une députée quant à d’éventuelles ouvertures de consulats afin d’éviter des déplacements lointains à nos compatriotes, N. Bourita a indiqué que son département œuvrait à d’autres méthodes et à des solutions plus en phase et adaptées à notre époque (nouvelles technologies) afin d’éviter tout déplacement. Pour que la traversée soit coulante, 32 navires ont été mobilisés cette année, avec la possibilité de réservation à l’avance des voyages pour avoir une idée sur les déplacements des MRE. Concernant les prix des tickets qui ont pratiquement doublé, le ministre a répondu sans faire de promesse que son département veillait quant à cette question pour y trouver une solution. Pour ce qui est de l’aérien, il a indiqué que le nombre de vols a été augmenté, avec le renforcement de l’offre existante et l’ouverture de nouvelles lignes pour faire face à la demande sur certaines destinations. Pour les adeptes de route, le ministre a relevé que de nouvelles sociétés de transports routiers ont été autorisées à assurer le transport des MRE d’Europe, avec la mise en place d’un guide dédié. Une enveloppe budgétaire de 200 MDH a été allouée à la réhabilitation des ports, dont 157 MDH au port Tanger Med, a-t-il encore affirmé tout en assurant que sur instructions royales, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a mis en place un programme pour la mise à niveau des infrastructures tels 20 centres d’accueil, dont 14 sur le territoire national et six à Almeria, Algesiras, Motril, Sète, Marseille et Gênes. De plus, le dispositif humain mis en place sera renforcé de 1 200 collaborateurs, dont 300 cadres médicaux, 800 assistants sociaux et 100 volontaires pour mener à bien cette opération chère à tous les Marocains.

Sur le volet sécurité sanitaire, le ministre a ainsi assuré que toutes les ressources ont été mobilisées pour ce faire. Les autorités ont instauré un protocole sanitaire souple, qui consiste en la présentation d’un pass vaccinal ou d’un test PCR négatif au cours des 72 H précédant le voyage conformément aux dispositions du pays d’accueil, a-t-il rappelé. De même, un médecin et un espace d’isolement seront déployés auprès des différents nefs réservés à l’opération Marhaba 2022.