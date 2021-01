Marines marocaines et US accomplissent « Atlas Handshake »

Un nouvel exercice militaire, baptisé «Atlas Handshake», a été mené dans les eaux marocaines conjointement entre la Marine royale et l’US Navy, indique l’ambassade des Etats-Unis à Rabat sur son compte Twitter.

L’entrainement a réuni la frégate Allal Ben Abdellah, en service depuis septembre 2012, et le destroyer USS Porter.

«Cet exercice démontre la force durable du partenariat américano-marocain et notre engagement à assurer la stabilité et la sécurité régionales,» ajoute la même source.

Cet exercice naval intervient une semaine après la communication téléphonique entre le général major, Michael E. Langley, commandant des Forces du Corps des Marines des États-Unis en Europe et l’amiral Mostafa El Alami, inspecteur de la marine royale marocaine. Les deux parties «se sont engagées à prospecter de nouvelles opportunités de coopération et soutenir la stabilité régionale à travers le renforcement du sens de professionnalisme et les capacités des forces navales et amphibies dans la région», précisait à cette occasion le communiqué de la représentation diplomatique des Etats-Unis à Rabat.