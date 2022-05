Marioupol sous contrôle russe total : Azovstal, dernier carré de la résistance ukrainienne, est tombé

« Des cargaisons d’armes américaines et européennes ont été ciblées et détruites près de la ville de Lvov avec des missiles de croisière Kalibr », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Selon le texte, des missiles aériens de haute précision de l’armée de l’air russe ont également visé deux postes de commandement et un centre de communication, dont la 30e brigade mécanisée dans la région de Bakhmut, 28 zones de rassemblement militaire et deux dépôts des forces armées ukrainiennes.

Les États-Unis et un certain nombre de pays européens, menés par l’Allemagne et la Grande-Bretagne, fournissent à Kiev des armes de pointe. Et la France vient de réaffirmer sa volonté d’augmenter ses livraisons d’armes à Kiev.

Le 15 mai, rappelle-t-on, l’ambassade des USA à Kiev a annoncé la livraison de 89 canons Howitzers M777 à l’Ukraine sur les 90 prévus.

« Tous les obusiers que les États-Unis se sont engagés à envoyer en Ukraine ont été reçus par Kiev, à l’exception d’un seul », a précisé l’ambassade indiquant que « beaucoup de ces canons ont été déployés sur les lignes de front ». Le 9 mai dernier, Washington avait annoncé avoir entrainé 300 ukrainiens au maniement de ces canons.

Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a indiqué que ses forces ont tué, au cours des dernières 24 heures, « plus de 470 militants extrémistes, et désactivé 68 unités de matériel militaire ».

En sus, 265 combattants ukrainiens assiégés dans l’usine métallurgique Azovstal dans la ville de Marioupol se sont rendus ces dernières 24 heures, a indiqué le ministère russe de la Défense qui avait annoncé lundi avoir instauré un cessez-le-feu autour d’Azovstal, pour permettre l’évacuation des soldats ukrainiens blessés.

Selon ce dernier, 51 d’entre eux étaient gravement blessés et ont été emmenés à l’hôpital de Novoazovsk, en république démocratique de Donetsk. Quelque « 53 blessés graves ont été évacués d’Azovstal vers Novoazovsk pour assistance médicale et 211 autres ont été transportés à Olenivka par un couloir humanitaire », a pour sa part, annoncé Ganna Malyar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, lundi soir dans une vidéo.

La semaine dernière, les autorités ukrainiennes avaient affirmé que plus de 1.000 soldats ukrainiens – dont 600 blessés – se trouvaient dans ce complexe industriel, véritable « ville dans la ville » avec ses kilomètres de galeries souterraines. Retranchés, ils s’y trouvaient assiégés depuis plus d’un mois, après la prise de la ville par les forces russes et leurs alliés, refusant de l’évacuer et de rendre leurs armes.

La ville de Marioupol, au bord de la mer d’Azov, est stratégiquement située entre la Crimée annexée par Moscou en 2014 et la région minière du Donbass (est de l’Ukraine), où se trouvent deux « républiques » séparatistes pro-russes et où la Russie intensifie actuellement son opération.

Par ailleurs, les services de renseignement russes ont affirmé que les Etats-Unis enrôlent des terroristes, dont Daech, se trouvant en Syrie pour les envoyer en Ukraine en vue d’y prendre part aux combats.

Selon Russia Today, les services russes ont indiqué que des terroristes, soutenus par les Etats-Unis, s’entraînent dans la base d’al-Tanf, qui est sous le contrôle de l’occupant américain en Syrie, pour les envoyer en Ukraine, faisant savoir qu’environ 500 terroristes de Daech et d’autres terroristes des pays de Caucase et d’Asie centrale s’entraînent dans la base.

Les renseignements russes ont affirmé que les factions terroristes sont entraînées pour perpétrer des actes terroristes et de sabotage contre les unités des forces armées russes en Syrie et en Ukraine.