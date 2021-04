Maroc-Afrique du Sud: CFCA et Wesgro s’allient pour la promotion des investissements 

Ce nouvel instrument juridique, signé lors d’une visioconférence, par les PDG de CFCA et Wesgro, respectivement Said Ibrahimi et Tim Harris, ouvre la voie pour l’établissement d’une plateforme de soutien aux entreprises dans leurs projets d’investissement respectifs que ce soit en Afrique du Sud pour les sociétés marocaines ou au Maroc pour les sociétés sud-africaines.

« Notre partenariat vise à étendre nos champs d’influence économique respectifs et à ouvrir de nouvelles opportunités de marché pour nos communautés d’affaires. Notre ambition, à travers ce nouveau protocole d’accord avec Wesgro, est donc de permettre de multiples canaux commerciaux entre le Cap occidental et Casablanca » a déclaré S. Ibrahimi lors de la signature de l’accord. Et estimé que « l’opportunité de croissance de notre continent est entre nos mains en tant que nations africaines : la plupart de nos dynamiques économiques devront être intra-africaines dans un futur proche, si nous souhaitons atteindre un haut niveau de compétitivité au niveau mondial ».

Pour sa part, Tim Harris a insisté sur le fait que « le Maroc et l’Afrique du Sud ont beaucoup en commun. Nous sommes à des stades de développement similaires, nous nous positionnons comme des points d’entrée vers des opportunités africaines plus larges et nous avons un optimisme similaire en ce qui concerne notre potentiel économique ». Il s’est également réjouit de la signature de ce protocole d’accord et de l’opportunité de renforcer les relations commerciales entre nos deux régions et le reste du continent ».

Casablanca Finance City (CFC) est une place financière africaine engagée pour l’avenir du continent. Elle est classée parmi les meilleures places financières au monde. La place fournit à ses membres un accompagnement administratif complet pour accéder au potentiel de l’Afrique depuis son siège à Casablanca, capitale économique du Maroc et l’un des plus grands ports d’Afrique. Wesgro est un opérateur qui occupe une position stratégique sur le marché sud-africain, tant il est positionné dans un grand nombre de secteurs clés comme l’infrastructure, la recherche universitaire et plus globalement l’accompagnement des différents opérateurs économiques internationaux.

Pour rappel, la région du Cap a été identifiée comme capitale technologique de l’Afrique dans le rapport Endeavour Insights 2018 et regorge d’une multitude d’industries florissantes telles que l’agro-industrie, la fabrication, la technologie, les industries créatives, l’immobilier, la fabrication maritime et l’externalisation des processus d’affaires.