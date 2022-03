Maroc/Portugal : Une première délégation régionale de la CCIPM s’implante à Tanger

La Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services du Portugal au Maroc (CCISPM) inaugure, le 30 mars courant, une délégation régionale au Royaume. Et c’est sur Tanger que s’est porté son choix pour ouvrir cette première délégation.

Pour marquer cet événement, la CCISPM organise une cérémonie d’inauguration le même jour à laquelle sont attendus S.E l’Ambassadeur du Portugal au Maroc, Bernardo Futscher Pereira, ainsi que plusieurs personnalités représentant les autorités locales et le tissu économique régional. « La Délégation Régionale de la CCISPM à Tanger, aura comme principale mission d’assurer une continuité des services de la CCISPM en développant des relations économiques entre le Portugal et la Région du Nord du Royaume du Maroc, soutenant les entreprises portugaises dans leurs démarches d’investissement dans cette région et encourageant les entreprises marocaines à se rapprocher du marché portugais », déclare d’emblée José Maria Teixeira, Président de la CCISPM. « L’avenir est très porteur pour de nombreux secteurs d’activités, où il y a une vraie compatibilité entre les deux économies. », poursuit José Maria Teixeira.

Le choix de Tanger n’est pas fortuit. La CCCISPM est consciente que Tanger est devenue au fil des années un hub pour l’industrie automobile et aéronautique avec son terminal sur le port et sa zone franche logistique dédiée à l’automobile, la Tanger Automotive City, ce qui a attiré de plus en plus d’industriels. Avec sa délégation régionale à Tanger, la CCISPM veut être encore plus proche de ses membres et satisfaire l’ensemble de ses parties prenantes.

Pour le renforcement de sa démarche d’amélioration continue au service des entreprises portugaises et marocaines, la CCISPM prévoit, dans le cadre de sa stratégie de développement, d’ouvrir d’autres représentations dans d’autres régions prometteuses du Royaume. Les perspectives de l’économie et du commerce marocains sont très prometteuses. Sa stabilité financière, le développement des infrastructures, la durabilité et les projets d’énergie vert sont des atouts de grand intérêt pour les entreprises portugaises dans leur stratégie de développement à l’international. De plus, la position géographique du Maroc et son avantage commercial dans la chaîne d’approvisionnement des biens constitue une alternative à la dépendance du marché asiatique.

Par ailleurs, les relations commerciales entre le Portugal et le Maroc connaissent une réelle évolution. Entre 2019 et 2021, il y a eu une croissance de 21,3% des échanges commerciaux de biens du Portugal vers le Maroc, avec un total de 862,2 millions d’euros d’exportations et plus de 1300 entreprises exportatrices vers le Maroc. Le Portugal se classe au 24ème rang en tant qu’investisseur au Maroc en 2021, avec un total de 180 entreprises présentes sur place. En tant que fournisseur, le Maroc se classe au 9ème rang du commerce portugais, étant responsable de 2,64% de ses exportations, en hausse significative par rapport à 2019. En tant que client, le Maroc est actuellement dans la 12éme position des importations du Portugal, totalisant 1,33% de ses importations avec également une évolution par rapport à 2020.

Actuellement, de nombreuses opportunités se présentent au Maroc pour les entreprises portugaises et pour le renforcement des partenariats entre les entreprises des deux pays étant donné les grands projets d’infrastructures, d’énergies propres et renouvelables, de l’agriculture et de l’agro-industrie 4.0, du textile et de l’habillement, de la mécanique, de la métallurgie et du secteur pharmaceutique. Par ailleurs, le Portugal attire de plus en plus la convoitise des entreprises marocaines comme porte d’entrée pour le marché européen et renforce ces perspectives dans les marchés lusophones.