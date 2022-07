Maroc Telecom : Un CA de près de 17,57 Mrds DH à fin juin

Les activités Mobile au Maroc ont continué de pâtir du contexte concurrentiel et réglementaire (-5%) et sont compensées en partie par la bonne tenue des activités à l’International (+1,6% à taux de change constant) et du Fixe au Maroc (+1,6%), explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats semestriels.

Dans le détail, le chiffre d’affaires au Maroc a affiché une baisse modérée par rapport à la même période de 2021 (-2,2% au S1-2022 à comparer à -7,1% au S1-2021) et s’est établi à 9,56 Mrds DH. Les revenus de la Data Fixe ont continué de profiter de l’engouement pour le FTTH, compensant ainsi le repli des activités de la Data Mobile.

Le CA Mobile a reculé à 5,68 Mrds DH, conséquence d’une baisse des revenus des services sortants et entrants face à un environnement concurrentiel et règlementaire toujours peu favorable. De son côté, le CA des activités Fixe et Internet a progressé de 1,6%. La croissance de 7,3% du CA Data, tirée par la performance des services FTTH, compense la baisse de la Voix.

A l’international, les activités du Groupe se sont améliorées de 0,4% sur les six premiers mois de l’année à plus de 8,55 Mrds DH (+1,6% à taux de change constant), tirées par la bonne performance de la Data Mobile (+29% à taux de change constant). Hors baisse des terminaisons d’appels, le CA des filiales est en hausse de 2,8% à taux de change constant. « Les réalisations du Groupe Maroc Telecom au premier semestre de cette année sont portées par la bonne dynamique des activités des filiales Moov Africa et les efforts constants d’optimisation des coûts, malgré un contexte inflationniste et un environnement concurrentiel de plus en plus intenses », souligne Maroc Telecom. Et d’ajouter que le Groupe Maroc Telecom continue de déployer ses plans d’investissements afin d’accompagner efficacement le développement des usages Data Mobile et Fixe et de poursuivre les chantiers d’innovation et de transformation digitale.

La stratégie du Groupe s’inscrit ainsi dans une démarche inclusive de création de valeur pour Maroc Telecom et son écosystème tant au Maroc que dans les pays de présence en Afrique subsaharienne.