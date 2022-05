Maroc-UE : Volonté commune de renforcer la coopération économique

Lors de cette réunion tenue en marge de la 31ème assemblée générale (AG) annuelle de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), les deux parties ont examiné les moyens à même de promouvoir la coopération bilatérale dans une multitude de secteurs économiques clés.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, le Chef du gouvernement a indiqué que cette rencontre est d’une importance majeure dans la mesure où l’Europe représente un partenaire stratégique du Royaume en matière des échanges économiques et commerciaux. Ces discussions, tournées vers l’avenir, ont porté notamment sur les domaines de l’agriculture et des énergies vertes, a-t-il fait savoir, mettant en avant l’importance du renouvellement des relations commerciales entre les deux parties. Et de souligner l’importance d’explorer des pistes pour renforcer davantage ces liens, ajoutant que l’organisation des forums conjoints et de rencontres dans l’avenir serait utile pour exposer les potentialités des deux parties, dans le cadre d’une coopération Win-Win.

De son côté, V. Dombrovskis a relevé que les échanges commerciaux Maroc-UE et les relations d’investissement empruntent une tendance haussière, précisant que ces échanges ont retrouvé, voire, dépassé leur niveau pré-Covid. Ainsi, les discussions ont porté sur les moyens permettant d’assouplir les échanges commerciaux et la réalisation des investissements rentables, a-t-il ajouté, rappelant, à cet égard, le rôle primordial de la zone de libre-échange durant plus de 20 ans, en matière de promotion des liens commerciaux entre les deux partenaires.

En outre, la coopération dans le domaine des énergies renouvelables a été également au cœur de ces entretiens, a fait savoir V. Dombrovskis, notant que le Royaume recèle un énorme potentiel dans ce domaine qui suscite un intérêt grandissant de la part de l’UE.

Le Chef du gouvernement s’est entretenu également en marge de cette assemblée générale avec la présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso. Placée sous le Patronage Royale, la 31ème assemblée générale (AG) de la BERD, se poursuivant jusqu’au 12 mai à Marrakech, réunit les représentants des 73 pays et actionnaires institutionnels de la Banque, dont le Maroc.

Premier rassemblement physique de la BERD depuis Sarajevo en 2019, cet événement, placé sous le thème « Relever les défis dans un monde turbulent », se veut une occasion pour débattre des défis mondiaux tels que le soutien à la croissance économique, la lutte contre le changement climatique et le renforcement de l’environnement des affaires dans les régions où la Banque investit.