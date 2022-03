Marocains bloqués en Ukraine : Plus de 1.500 rapatriés lundi

Les Marocains qui ont pu quitter l’Ukraine l’ont fait via la Pologne (720 personnes), la Roumanie (384), la Slovaquie (300) et la Hongrie (130) personnes, précise la diplomatie marocaine. Le pic des sorties a été enregistré lundi au poste frontière avec la Pologne avec 600 Marocains qui ont quitté l’Ukraine soumise aux affres induits par l’opération militaire russe lancée depuis quelques jours.

Le ministère a dépêche une vingtaine de fonctionnaires consulaires, dont quatre anciens consuls généraux, pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines déjà sur le terrain, à accueillir et fournir l’aide nécessaire aux Marocains dans les quatre pays limitrophes de l’Ukraine. On notera toutefois que les Marocains d’Ukraine ne disposent pas de la même chance. Des informations relayées par les médias confirment que des Marocains restent toujours bloqués dans la ville de Soumy qui n’est éloignée de la frontière russe que d’une trentaine de kilomètres. La ville ukrainienne est encerclée par l’armée russe, rendant impossible toute velléité de départ.

On signalera par ailleurs que la Mauritanie a obtenu l’aval des autorités marocaines afin d’évacuer les étudiants mauritaniens bloqués en Ukraine. D’après l’agence mauritanienne d’information (AMI) qui fait écho des affirmations du comité chargé du suivi de la situation de la communauté mauritanienne en Ukraine au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, un accord a été conclu dans ce sens.

Celui-ci a informé que dans le cadre de la coordination avec les pays frères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, chef de la diplomatie mauritanienne a appelé Nasser Bourita, son homologue marocain. Ainsi, «il a été convenu d’attribuer des places aux étudiants mauritaniens dans le cadre du programme de voyages organisés par le Royaume pour ses ressortissants en Ukraine via Royal Air Maroc», explique AMI.

La compagnie aérienne nationale RAM a annoncé dimanche qu’en concertation avec les autorités marocaines, des vols spéciaux seront mis à la disposition de la communauté marocaine résidant en Ukraine, composée principalement d’étudiants.

Trois vols seront ainsi opérés à partir du mercredi 2 mars, au départ de Bucarest (Roumanie), Budapest (Hongrie) et Varsovie (Pologne) en direction de l’aéroport de Casablanca. Le forfait a été fixé à 750 dirhams TTC tous frais inclus alors que ces voyages sont réservés exclusivement aux Marocains vivant Ukraine, à savoir les étudiants et les travailleurs résidents permanent, ainsi que les membres de la famille qui les accompagnent.