Marocanité du Sahara : Bogota apporte son soutien à Rabat

Cette visite a été une occasion propice pour saluer l’excellence des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République de Colombie et réaffirmer la volonté commune du Roi Mohammed VI et d’Iván Duque Márquez de continuer à consolider l’association multidimensionnelle fructueuse qui existe heureusement entre les deux pays, tant au niveau bilatéral que multilatéral et notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

N. Bourita a informé M. L. Ramirez des derniers développements relatifs à l’Initiative d’Autonomie pour la région du Sahara présentée par le Maroc en 2007. Pour sa part, la responsable colombienne a souligné, tel qu’il a été reconnu dans différentes résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU, les efforts sérieux déployés par le Maroc dans la recherche d’une solution politique, pragmatique, réaliste et durable à ce différend, dans le cadre du processus politique mené sous les auspices exclusifs de l’ONU. Dans ce sens, elle a souligné l’importance de l’Initiative Marocaine, en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, durable et basée sur le compromis de toutes les parties, en vue de mettre fin à cette question, qui est vitale pour le Maroc, dans le cadre de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

M.L. Ramírez a informé N. Bourita des instructions données au nouvel ambassadeur de la Colombie à Rabat, pour étendre la juridiction consulaire de l’ambassade de Colombie au Royaume du Maroc sur tout le territoire marocain, incluant le Sahara.

Les deux responables ont réitéré leur engagement à continuer de promouvoir et de renforcer les relations politiques, commerciales, énergétiques, économiques, culturelles et universitaires, en explorant les opportunités offertes pour renforcer les échanges bilatéraux et en tenant compte de la complémentarité et des potentialités respectives des deux pays, notamment en matière d’énergies renouvelables, de commerce, d’infrastructures et de tourisme. Les deux ministres ont décidé de lancer, très prochainement, deux programmes intégrés dans le domaine de l’agriculture (systèmes d’irrigation, cartographie des sols, fertilisants, etc.) dans deux régions de la Colombie qui seront identifiées dans les côtes Atlantique et Pacifique.

N. Bourita a réitéré le soutien de son pays à la politique de « Paix dans la Légalité » menée par Iván Duque Márquez et aux multiples actions de stabilisation entreprises par la Colombie dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix.

De même, les deux ministres se sont félicités de la convergence de points de vue sur de multiples questions, tant régionales qu’internationales, et ont promis d’accroître la coopération et la coordination au sein des organisations internationales et régionales, convenant, à cet égard, de travailler ensemble au renforcement de la diplomatie multilatérale et dans les foras mondiaux, dans lesquels les deux pays sont actifs.