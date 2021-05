Maroclear obtient la certification ISO 22301

Cette certification lui confère une capacité de riposte efficace contre les sinistres perturbateurs pour ainsi préserver les intérêts de ses parties prenantes, son image de marque et la valeur qu’elle génère, a précisé le dépositaire central des valeurs mobilières dans un communiqué.

« La certification s’inscrit dans l’engagement constant de Maroclear à améliorer sa résilience et à participer activement à la stabilité et au développement de la Place financière », a fait savoir le Président-Directeur général de Maroclear, Fathïa Bennis. Et de souligner que la norme internationale ISO 22301 est un système de gestion de la continuité des opérations qui représente l’écosystème complet de l’entreprise.

Avec ISO 22301, les sociétés peuvent identifier les zones à risque, mettre en œuvre des contrôles et répartir les responsabilités de manière appropriée. Elle permet également à l’entreprise de rassurer les acteurs internes et externes de sa capacité à se remettre des perturbations inattendues. Créé en 1997 en vertu de la loi n°35- 96 du 09/01/1997, Maroclear est le Dépositaire central des valeurs mobilières au Maroc. Il est chargé d’assurer pour le compte de ses affiliés, la dématérialisation des titres et leur conservation. Il gère également le système de règlement livraison qui permet le dénouement des transactions, ainsi que l’administration de l’ensemble des événements liés à la vie d’un titre.