Marrakech-Safi : Le Comité Régional de Veille Economique tient sa onzième réunion de travail

Cette réunion, première de l’année 2022, a été consacré principalement au tourisme en offrant une analyse approfondie du secteur à l’aune de la pandémie, a également permis de rendre compte des nouvelles mesures et du chantier de réforme de la CNSS, ainsi que faire le point sur les difficultés conjoncturelles et opportunités du secteur de la pêche.

Dans une allocution au début des travaux de cette rencontre, Karim Kassi-Lahlou a rappelé l’objectif de la réunion ; à savoir, discuter de l’évolution des secteurs susmentionnés dans le contexte économique difficile imposé par la pandémie depuis maintenant près de deux ans, et des différentes actions menées dans le cadre de la stratégie régionale des 3R : Résilience, Relance et Réinvention. Dans ce sens, le Wali a salué l’espace qu’offre depuis leurs mises en place, les CRVE, en tant qu’opportunité de réflexion collective, de partage et d’échange. S’agissant du premier point relatif à l’état des lieux et perspectives de la relance du secteur touristique, Mouhsine Chafaï El Alaoui, Délégué Régional du Tourisme, a souligné que le secteur a été durement touché par la pandémie. Les contraintes, a-t-il expliqué, sont liées à la mobilité, à la confiance dans le voyage et les moyens financiers des voyageurs, faisant savoir que les répercussions se font ressentir sur l’ensemble de l’écosystème touristique.

Il a, par ailleurs, recensé les mesures prises afin de pallier la situation qui visent le maintien des emplois et la préservation du tissu économique, à la stimulation de la demande, l’accélération de la phase de redémarrage et la transformation structurelle du secteur.

Hamid Bentahar, Président du CRT de Marrakech-Safi et du CNT, a, quant à lui, insisté sur la situation très difficile des opérateurs du secteur et de la nécessité d’accompagner tous ces professionnels à la hauteur des enjeux, tout en appelant à la réouverture des frontières, condition sine qua non d’une reprise.

Concernant le deuxième point relatif à la généralisation de la couverture médicale et sociale Abdelhamid Azouaoui, Directeur Régional Tensift Atlantique de la CNSS, a rappelé l’envergure de la Stratégie Nationale de la Protection Sociale, présentant son calendrier de généralisation, avec l’échelonnement par catégories d’emploi et le nombre de personnes qui intègreront l’AMO. A. Azouaoui a également souligné l’effort de simplification des procédures, avec un portail numérique, un serveur vocal interactif, des centres d’appels, des bureaux de proximité agréés (2100 à l’échelle nationale) et des agences CNSS (auxquelles s’ajouteront cette année de nouvelles agences, dont 15 dans la Région, pour un total de 170 agences. Mais également, de nouvelles agences mobiles qui s’ajouteront aux 10 actuellement opérationnelles).

Pour ce qui est du secteur de la pêche du littoral régional, Kamal Sabri, Président de la Chambre de pêche Atlantique Nord, a tout d’abord fait un état des lieux du secteur de la pêche au niveau du littoral régional, notamment au niveau du port de Safi, du port d’Essaouira et du point de débarquement de Souiria Kdima.

Cette réunion, organisé par le CRI de Marrakech-Safi, a été rehaussée par la présence de ses membres, à savoir, le Vice-Président de la Région Marrakech-Safi, les Gouverneurs des différentes provinces de la Région de Marrakech-Safi, le Président de la CGEM Marrakech-Safi, le Président du CNT et du CRT de Marrakech-Safi, les Directeurs des services déconcentrés, les présidents d’associations professionnelles, ainsi que des représentants du secteur privé.