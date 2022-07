Marrakech-Safi : Le CRI tient son Conseil d’administration

Présidée par le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim-Kassi Lahlou, cette réunion a été marquée par la présentation du directeur du CRI-MS du rapport d’activité et réalisations du Centre au cours du premier semestre 2022, ainsi que du rapport financier et la révision des données budgétaires pour l’année en cours, a indiqué le CRI-MS dans un communiqué.

Après avoir écouté le rapport présenté par le représentant de la Cour des comptes, la parole a été donnée aux présidents des deux comités créés en 2021, à savoir le Comité des ressources humaines et de gouvernance et le Comité de planification stratégique et d’évaluation. A l’issue des débats, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité les bilans pour l’exercice 2021 clôturé, ainsi que l’arrêté du budget révisé pour l’année 2022.

La tenue du conseil était aussi pour le Wali, Président du Conseil d’administration, l’occasion de réaffirmer les rôles fondamentaux confiés au CRI-MS dans le domaine de la promotion des investissements et de la création d’emplois, ce qui requiert d’appuyer les stratégies adoptées, ayant pour objectif de réaliser un développement durable dans la région, et accorder une attention particulière à l’écoute des préoccupations des investisseurs et des acteurs économiques selon une méthodologie pratique qui identifie les contraintes, à l’horizon d’adopter les moyens les plus efficaces pour les surmonter, mettant à disposition les conditions propices à un développement renouvelé du climat des affaires dans la région, ce qui requiert les efforts concertés de toutes les parties prenantes.