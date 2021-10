Marsa Maroc : Le RNPG en forte hausse au S1-2021

Dans un communiqué sur ses indicateurs semestriels, Marsa Maroc indique que son résultat d’exploitation a atteint, à cette date, 477 MDH, en hausse de 10%, alors que l’excédent brut d’exploitation (EBE) s’est élevé, quant à lui, à 739 MDH au S1-2021, en progression de 14% par rapport à la même période de 2020, due au démarrage de l’activité commerciale de la filiale Tanger Alliance.

S’agissant du chiffre d’affaires de Marsa Maroc, il s’est établi, au titre des six premiers mois de cette année, à 1,742 Mrd DH, marquant une hausse de 20% par rapport au premier semestre 2020, grâce à une augmentation du volume de trafic de 22% à 23 millions de tonnes. Ce niveau d’activité, qui s’explique par le démarrage de l’activité de la filiale Tanger Alliance, a permis de hisser le trafic de conteneurs domestiques du groupe à 542 KEVP (+16%), et le trafic transbordement à 363 KEVP au terme du premier semestre 2021, souligne le communiqué.

Cette progression contribue à atténuer la baisse du trafic des vracs et conventionnels de 3,5%, expliquée principalement par la diminution du trafic des céréales et du charbon par rapport au premier semestre 2020.

Coté perspectives, rappelons que dans le cadre de la réforme du secteur public, l’Etat Marocain a procédé en date du 28/07/2021 à la cession au profit du Groupe Tanger Med, d’une participation stratégique à hauteur de 35% du capital social de la Société d’Exploitation des Ports.

Tout en gardant leur indépendance, Marsa Maroc et Tanger Med mettront en œuvre un partenariat stratégique qui permettra à ces derniers de développer des synergies sectorielles et au royaume de disposer d’un ensemble fort, à même relever les défis logistiques de l’économie nationale.