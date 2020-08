Marsa Maroc tangue sous le COVID-19

A l’issue des six premiers mois de l’année, le leader marocain de l’exploitation des terminaux portuaires enregistre des réalisations commerciales mitigées, ralenties par une contraction de -2% du trafic global traité à 18,8 MT.

Cette baisse résulte principalement du Recul de -7% du trafic conteneurisé comparativement au S1 2019, contre une stabilisation du volume du trafic des vracs et divers au même niveau qu’en S1 2019, s’expliquant principalement par la hausse des trafics de céréales et aliments de bétail, permettant ainsi l’atténuation du repli du trafic des hydrocarbures.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé relatif au S1 2020 s’établit à 1 454 MDH, en quasi-stagnation (+0,5%) par rapport à la même période de l’année écoulée (-28,6% en q-o-q). S’agissant des investissements, SODEP S.A. a engagé à fin juin 2020 un montant de 56 MDH (contre 342 MDH au S1 2019).

Au volet bilanciel, le Groupe affiche un désendettement net se fixant à 58 MDH (vs. -217 MDH à fin 2019), se composant essentiellement des dettes de financement de 948 MDH et des disponibilités de 1 007 MDH, en baisse par rapport au S1 2019 compte tenu des injections de capital réalisées dans la filiale TANGER ALLIANCE et de la contribution de 300 MDH au profit du fonds spécial pour la gestion du Coronavirus.

En termes de perspectives, Marsa Maroc anticipe une baisse significative de son résultat net consolidé relatif à l’exercice actuel tenant compte de l’impact du don octroyé de 300 MDH, couplé aux effets du ralentissement économique global engendré par la crise sanitaire du Covid-19.