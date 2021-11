Massacre de Lekki : L’armée nigériane impliquée, selon un rapport

Le rapport officiel de plus de 300 pages, qui a aussitôt fuité dans la presse, confirme le bilan avancé par Amnesty International : 48 victimes, dont 11 morts et quatre disparus.

Les événements du 20 octobre 2020 ont tout d’un « massacre », selon le document officiel remis au gouverneur de l’État de Lagos. Ce rapport, qui contredit donc les démentis répétés des autorités depuis un an, ne laise pas de place au doute : les forces de sécurité nigérianes ont « tiré, blessé et tué des manifestants sans défense, sans provocation ni justification, alors que ceux-ci agitaient des drapeaux nigérians et chantaient l’hymne national ».

Pire encore, l’armée a empêché les ambulances d’accéder aux lieux du drame pour porter assistance aux blessés. Par la suite, les soldats auraient même ramassé les douilles de leurs cartouches pour faire disparaître toute trace de la tuerie.

De son côté, la société de gestion du péage de Lekki est accusée d’avoir entravé le travail de la commission d’enquête en refusant de livrer certains éléments en sa possession et en manipulant les vidéos des caméras de surveillance.

Un nouveau comité de quatre personnes a été chargé d’étudier ce rapport et ses conclusions et de produire un document qui sera cette fois officiellement rendu public, dans les deux semaines à venir.