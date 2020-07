Mauvaise pêche au premier trimestre 

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale ont atteint 249.730 tonnes (T) au titre du premier trimestre 2020, en recul de 11% par rapport à la même période un an auparavant, indique l’Office national des pêches dans sa note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués durant cette période a également diminué de 11% à près de 2,1 Mrds Dh, précise l’Office.

Par produit, les débarquements des coquillages ont affiché une hausse spectaculaire de 331% à 460 T, tandis que ceux du poisson blanc (27.721 T) des céphalopodes (21.267 T) ont augmenté respectivement de 50% et 3%, relève la même source, faisant état de la baisse des crustacés, des poissons pélagiques et des algues de 19%, 18% et 5%.

Par ailleurs, un total de 7.182 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes, en repli de 4% par rapport au T1-2019. Les volumes débarqués dans les ports situés sur l’Atlantique ont, de leur côté, baissé de 12% à 242.548 T, relève l’ONP.