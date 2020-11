« MBS » craindrait pour sa vie en cas de pacte avec Israël

La révélation du milliardaire israélo-américain Haïm Saban est de taille. Sa conversation avec « MBS » lors d’une campagne par internet menée le mois dernier, pour soutenir le candidat américain à la présidentielle Joe Biden, a été étalée au grand jour à l’occasion d’un entretien avec le quotidien israélien Yediot Ahronot. H. Saban a révélé avoir rencontré leur jeune émir lors d’un diner. « Je lui ai demandé pourquoi il gardait les relations avec Israël loin des radars… Il m’a répondu qu’il pourrait le faire un jour mais qu’il craignait d’être attaqué par les Qataris et les Iraniens et qu’il appréhendait le chaos dans son pays », a-t-il signalé.

Selon le quotidien israélien Haaretz, citant toujours H. Saban, le prince héritier saoudien lui a révélé qu’il ne pouvait suivre ses deux voisins émirati et bahreïni dans la normalisation des relations avec Israël car ceci aboutirait à son assassinat par l’Iran, le Qatar et son peuple. Haaretz n’a pas précisé quand et où ces propos ont été tenus par MBS devant H. Saban, signalant que ce dernier était parmi les rares démocrates qui étaient présents lors de la cérémonie de signature des accords d’Abraham entre Israël, les EAU et le Bahreïn, le 15 septembre dernier, à la Maison blanche.

Un rapport publié par l’Institut des études du Proche-Orient avait signalé le 2 octobre dernier que MBS hésite a établir des liens avec Israël parce que ceci pourrait lui couter très cher.

La première raison invoquée dans ce rapport est que son père le roi Salmane serait engagé de réaliser une paix arabo-israélienne globale en vertu de l’Initiative arabe que Riad avait parrainée à Beyrouth en 2002, dans le cadre de la Ligue arabe. La seconde raison serait la présence d’éléments fondamentalistes extrémistes au sein de l’institution religieuse saoudienne ayant encore un poids important au sein de la société saoudienne toujours très conservatrice.

En outre, subsiste aussi la crainte que la Turquie et l’Iran ne raflent à l’Arabie son leadership du monde islamique et ne réclament la gestion des lieux saints en péninsule arabe. « Mener la bataille contre ces éléments sur Israël pourrait ne pas être souhaitable pour le moment », conclut le rapport.

Au lendemain de l’accord entre Abu Dhabi, Manama et Tel Aviv, sous le parrainage de Washington, une étude israélienne sur les réseaux sociaux arabes avait conclu que 90% des réactions étaient hostiles à la normalisation avec l’entité israélienne.