« MBS » dans de sales draps aux USA

Deux ans après la disparition du journaliste J. Khashoggi, la lumière n’a toujours pas été faite sur les circonstances de son assassinat. Hatice Cengiz, fiancée du journaliste estime que les membres de l’ambassade d’Arabie saoudite à Washington ont “attiré” son fiancé “au consulat saoudien en Turquie par une ruse [selon laquelle] la Turquie était le seul endroit où il pouvait obtenir le document, dont il avait besoin” rapporte l’AFP.

En décembre 2019, cinq Saoudiens ont été condamnés à mort et trois autres à des peines de prison par un tribunal de Riyad, mais les proches du journaliste estiment que justice n’a toujours pas été rendue et que des zones d’ombre persistent.

Pour rappel, les cinq peines capitales prononcées ont été annulées en septembre dernier, un verdict qualifié de « farce » par H. Cengiz, selon qui Riyad tente de clore le dossier sans que l’identité des coupables ne soit connue. Des « verdicts (…) rendus au terme d’un processus qui n’était ni équitable, ni juste, ni transparent » alertait pour sa part Agnès Callamard, rapporteure spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires.

La justice turque a jugé par contumace 20 Saoudiens, dont deux proches du prince héritier, l’ex-conseiller Saoud al-Qahtani et l’ancien numéro deux du renseignement, le général Ahmed al-Assiri, identifiés comme les commanditaires du meurtre. Le premier a fait l’objet d’une enquête en Arabie saoudite, mais n’a pas été inculpé “en raison de preuves insuffisantes” et le second, mis en accusation, a été acquitté pour les mêmes motifs, selon le parquet saoudien, rapporte l’AFP.

La plainte de la fiancée du journaliste a été déposée devant la cour fédérale du District de Columbia, et accuse le dirigeant saoudien d’avoir commandité l’assassinat du journaliste. Pour rappel, le collaborateur du Washington Post, critique affirmé du régime de Riyad, avait été assassiné et son corps découpé en morceaux au consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul où il s’était rendu pour récupérer un document. De leurs côtés, les quatre enfants du journaliste assassiné auraient reçu, toujours selon le Washington Post, des maisons à Djeddah dont la valeur cumulée s’élève à 16 millions de dollars et un versement mensuel supérieur à 10.000 dollars. Le quotidien US ajoute que les frères et sœurs « pourraient également recevoir des paiements beaucoup plus élevés – possiblement plusieurs millions de dollars par personne – dans le cadre de négociations pour “le prix du sang”. »