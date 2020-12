La plaignante est une journaliste vedette de la chaîne qatarie Al-Jazeera qui accuse les deux dirigeants et une vingtaine de leurs complices d’être à l’initiative d’une campagne d’attaques qui l’a visée sur les réseaux sociaux.

Ghada Oueiss, présentatrice libanaise de 43 ans, avait relaté les faits dans un article rédigé pour le Washington Post quand un ami l’avait alertée sur des photos d’elle en maillot de bain, publiées sur Twitter, provenant de son téléphone privé. Quelques heures après, d’autres photomontages la montraient nue dans une baignoire. Les images ont été retweetées 40 000 fois, souvent accompagnées de commentaires sexistes et insultants.

Tous les comptes qui les ont diffusées arboraient le drapeau saoudien et nombre d’entre eux défendaient MBS, souligne la journaliste. Sans cacher l’objectif politique de son action, elle considère avoir été visée en raison de la couverture du meurtre à Istanbul, en octobre 2018, de Jamal Khashoggi et de ses dénonciations régulières et ciblées des agissements de MBS et MBZ. Le même sort a été subi par une collègue jordanienne de G. Ouiess.

«Madame Oueiss mène son action contre tous les accusés – nationaux et étrangers – responsables du vol et de la diffusion internationale d’informations personnelles», a souligné l’avocat américain de la journaliste, Daniel Rashbaum. Les déclarations de celui-ci au site d’information TheHill, qui traite de l’information politique et institutionnelle américaine, ont été reprises jeudi par une série de médias arabes financés par le Qatar. Le tribunal de la Floride a pu être saisi de l’affaire parce que deux des complices, Sharon Collins et Hussam al-Jundi, accusés «d’actes de distorsion», sont résidents dans cet Etat, a fait valoir l’avocat.

La plaignante bénéficie du soutien de Sarah Leah Whitson, directrice de Human Rights Watch, qui s’est enthousiasmée sur Twitter : «GO Ghada! WE ARE WITH YOU.»