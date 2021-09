MBZ à Londres : Abou Dhabi compte injecter 12 milliards d’euros dans la hightech

Cette somme vient compléter un partenariat d’investissement entre les deux pays lancé en mars, avec un premier engagement de 800 millions de livres (928 millions d’euros) par Mubadala et 200 millions (234 millions d’euros) par le Royaume-Uni dans le domaine scientifique.

«Les Émirats s’engagent à (investir) 10 milliards de livres (environ 11,7 milliards d’euros)», a déclaré Mubadala dans un communiqué, ajoutant que cet engagement, comme le précédent, s’inscrit sur une durée de cinq ans.

Cette initiative va «favoriser une augmentation significative des investissements» dans les secteurs «des technologies, des infrastructures et de la transition énergétique», a indiqué le fonds souverain. Il s’agit «de secteurs clés qui sont à la base de la croissance économique des deux nations», selon Khaldoun al-Moubarak, DG de Mubadala, cité par le communiqué.

Gerry Grimstone, ministre britannique de l’Investissement, a estimé quant à lui que ce partenariat «élargira l’échange de connaissances, de compétences et d’idées» entre les deux pays, selon le communiqué.

L’annonce intervient en pleine visite au Royaume-Uni de Mohammed ben Zayed, alias « MBZ », prince héritier d’Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unis. Le dirigeant de facto de ce riche pays du Golfe a rencontré le Premier ministre britannique Boris Johnson avec qui il a assisté à la relève de la garde.

Alors que le Royaume-Uni accueille la COP 26 sur le climat en novembre à Glasgow, le nouveau partenariat envisage une collaboration entre le géant britannique BP avec la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi et l’entreprise d’énergies renouvelables Masdar sur des investissements centrés sur le climat.

Le partenariat prévoit également de renforcer les liens militaires entre le Royaume-Uni et les Émirats – dont les relations avec l’Iran sont tendues – Londres affirmant prévoir y augmenter ses exercices terrestres.

Mubadala est l’un des plus importants fonds souverains au monde, investissant dans divers secteurs à travers le globe. En France, il a notamment investi dans le fonds Lac d’Argent de soutien à la capitalisation des grandes entreprises.