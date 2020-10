Les usages diplomatiques ne sont plus de rigueur. Près d’un mois après la signature à Washington des accords de paix entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, Salman el Herfi, ambassadeur de Palestine en France, fustige la « légalisation de l’occupation israélienne » par les deux pétromonarchies du Golfe, au mépris du droit international.

L’ambassadeur de Palestine en France estime que les Émirats arabes unis n’ont « jamais été du côté des Palestiniens ». Ce qui s’est passé n’est guère étonnant. « Nous avons des informations très précises sur les contacts qui existaient entre les Émirats arabes unis, les États-Unis et Israël. Il y avait déjà entre eux une coopération étroite sur le plan militaire, sécuritaire et économique. Allez au port d’Haïfa et vous verrez tous les porte-conteneurs émiriens qui effectuent des allers-retours depuis des années. Nous n’avons donc pas été surpris. La seule nouveauté, c’est l’officialisation de cette relation. Je les remercie d’avoir dévoilé leur vrai visage » a souligné le diplomate.

« Nous sommes très prudents dans nos relations avec chaque État. Nous ne nous mêlons des affaires intérieures d’aucun pays à condition qu’ils ne se mêlent pas des nôtres. La vérité est que les Émirats n’ont jamais été du côté des Palestiniens. Cela a commencé en 1985, après l’invasion israélienne du Liban, quand les Émiriens ont gelé leur aide à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Cela s’est poursuivi après l’invasion américaine du Koweït en 1990, quand cette aide a été totalement coupée » a martelé le diplomate palestinien.

S. el Herfi a en outre indiqué que « les Palestiniens vont aller à l’ONU et défier Mohammed ben Zayed en déclarant qu’Al Quds est un territoire occupé. Il s’est rendu à ‘Israël’ sans livrer bataille. Ce n’est qu’un petit dictateur qui veut se faire connaître, et il joue avec le feu ».

Ces déclarations interviennent au moment où d’autres sons de cloche pour le moins étonnants ont commencé à retentir au sein des monarchies du Golfe qui entendent pactiser à n’importe quel prix avec l’entité sioniste. La dernière sortie médiatique de Bandar bin Soltane, ancien patron des services de renseignement saoudien qui a passé une trentaine d’années à Washington es qualité d’ambassadeur saoudien, est symptomatique d’une nouvelle ère marquée au sceau du déni du fait palestinien. Un des traits caractéristiques du fameux « Deal du siècle » que Donald Trump a tenté de promouvoir en forçant la main aux Palestiniens.