MCC : Conseil d’orientation stratégique de MCA-Morocco

«Nous travaillons à la réalisation des projets dans le cadre du deuxième programme de coopération (Compact II) dans les prochains mois », a indiqué Aziz Akhannouch à cette occasion, notant que ce programme, qui a débuté en 2017, vise à augmenter la qualité du capital humain par l’éducation et la formation dans un souci d’employabilité et d’amélioration de la productivité de l’immobilier, à travers son immatriculation et conservation. A cet égard, le chef du gouvernement a indiqué que cette réunion a été l’occasion de mettre en avant la nécessité d’œuvrer pour accélérer la réalisation des projets du Compact II dans les meilleurs délais et de faire le point sur les effets très positifs de ce programme sur les secteurs concernés par les projets.

Pour sa part, Carrie Monahan, Directrice Résidente adjointe de Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, a expliqué que « la mission du MCC est de stimuler la croissance économique et l’investissement dans le secteur privé dans les pays où il opère ». « Les États-Unis et le Maroc œuvrent de concert pour investir dans deux domaines prioritaires de l’économie marocaine, dont la formation et l’immobilier », a noté C. Monahan, qui a exprimé sa fierté d’assister à cette rencontre. « Après plus de quatre ans de mise en œuvre de cette charte, nous, au MMC, sommes fiers des réalisations des projets de formation et immobiliers, et nous sommes également confiants d’atteindre nos objectifs communs de préparer les jeunes au marché d’emploi et promouvoir l’investissement dans le domaine de l’immobilier. »

Le 30 novembre 2015, le Maroc a signé le programme de coopération bilatéral (la deuxième charte), avec le gouvernement des États-Unis, représenté par le MMC, dans l’objectif d’élever la qualité du capital humain et d’améliorer la productivité immobilière.