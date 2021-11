Med Film : Le Maroc à l’honneur au festival italien

La participation du Royaume, acteur impliqué et dynamique dans la coopération culturelle euro-méditerranéenne, permettra de faire découvrir au public italien la diversité de notre cinéma, dont la production a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies, a expliqué Y. Balla, notant que plusieurs films marocains ont été sélectionnés pour participer à des prestigieux festivals internationaux, notamment ceux de Cannes et de Berlin.

Le film marocain «Casablanca beats» du réalisateur, Nabil Ayouch, sera en lice pour la compétition officielle du festival. Ce long métrage, choisi pour représenter le Maroc dans la présélection des Oscars 2022, a déjà remporté le prix du cinéma positif au Festival de Cannes 2021.

De leur côté, les films «Jmar» de Samy Sidali et «Le Départ» de Saïd Hamich Benlarbi seront en compétition pour le prix international du court métrage.

Dans le cadre de l’hommage rendu au Royaume, plusieurs films marocains seront projetés tout au long du festival. Il s’agit notamment des longs métrages «Before the Dying of the Light» d’Ali Essaf et «Mort à vendre» de Faouzi Bensaïdi et des courts métrages «Aya Goes to the Beach» de Maryam Touzani, «Bout-à-bout» de Asmae El Moudir, «Mutts» d’Halima Ouardiri et «Valse avec Asmahane» de Samia Charkioui.