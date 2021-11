Mer d’Oman : Confrontation américano-iranienne autour d’un pétrolier

Selon la télévision d’Etat, citant des sources du CGRI, « les forces américaines ont arrêté un pétrolier iranien dans la mer d’Oman, puis en ont confisqué la cargaison et transféré le contenu vers un pétrolier US, avant de se diriger vers une destination inconnue ».

En riposte, les CGRI sont intervenus en prenant le contrôle du tanker américain pour le rediriger vers les eaux territoriales iraniennes, relate le communiqué du service des Relations publiques du CGRI.

Selon le texte, plusieurs hélicoptères et navires de guerre US ont par la suite tenté de reprendre le contrôle du pétrolier US, mais leurs tentatives ont été vouées à l’échec.

« Les forces navales des Gardiens de la révolution ont mené une opération audacieuse et ferme, au cours de laquelle elles ont avorté une opération de piraterie maritime US visant à voler une cargaison de pétrole iranien dans la mer d’Oman. Les bateaux des Gardiens de la révolution (CGRI) ont affronté le navire américain, en réponse à son comportement non professionnel dans les eaux iraniennes », a-t-on ajouté de même source. » Et de souligner que « la République islamique est la protectrice des eaux territoriales et de la sécurité de la navigation maritime », ajoutant que « l’Iran s’opposera à toute violation de ses intérêts nationaux ».

Côté américin, cet évènement a eu lieu la semaine passée. « Des vedettes iraniens rapides et un hélicoptère ont participé à l’opération de confiscation du pétrolier SOTHYS », a indiqué un responsable américain pour l’agence Reuters sous le couvert de l’anonymat. Il a ajouté que « les forces iraniennes ont pris le contrôle du tanker dans les eaux internationales puis l’ont conduit vers les eaux iraniennes. Cet évènement a eu lieu la semaine passée ».

Selon le communiqué de l’application Marine Trafic, le SOTHYS est amarré dans le port iranien de Bandar Abbas depuis le 31 octobre.