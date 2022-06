Lors de leurs opérations de recherche dans l’aciérie, où s’étaient retranchés plus de 2.000 combattants ukrainiens, notamment du régiment Azov, pendant plusieurs semaines avant de se rendre aux forces russes mi-mai, « les soldats russes ont découvert un fourgon isotherme », selon le ministère. « Dans le fourgon, dont le système de réfrigération ne fonctionnait pas, étaient entreposés 152 corps de combattants et militaires des forces ukrainiennes », a-t-il ajouté, affirmant que « quatre mines » avaient été également découvertes sous les corps.

« La partie russe prévoit de rendre les corps découverts dans l’aciérie aux représentants ukrainiens », a-t-il assuré, affirmant que Moscou n’avait reçu aucune demande de la part de Kiev pour récupérer ces dépouilles.

Près de 2.500 combattants ukrainiens de Marioupol, retranchés dans l’immense aciérie Azovstal, se sont rendus aux forces russes entre le 16 et le 20 mai, après trois mois d’intenses combats. Ils sont désormais détenus par les Russes, qui entendent les juger comme des criminels de guerre.

On notera par ailleurs que les mercenaires étrangers fuient l’Ukraine en masse et ne conseillent pas aux autres d’y aller et de combattre l’armée russe. Il s’est avéré que les attentes des combats dans les rangs de l’armée ukrainienne sont très différentes de la réalité.

Le Washington Post fait état d’un « décalage flagrant » entre les attentes et la réalité, citant des mercenaires américains qui ont déjà fui l’Ukraine. Les principales raisons qui les ont forcés à quitter les rangs des forces armées ukrainiennes sont le mauvais équipement que Kiev leur fournit, en particulier le manque de communications normales, le manque de munitions et d’armes. Un autre facteur, et le plus important, était les lourdes pertes parmi les mercenaires. « Ils sont allés au combat avec un équipement et des armes insuffisants (…) certains ont vu leurs amis mourir et ont décidé qu’ils en avaient assez », écrit le journal.

On ne sait pas ce que les étrangers s’attendaient à voir en Ukraine, mais clairement pas le travail de l’artillerie russe, aviation et missiles de précision. Selon un ancien Marines qui s’est rendu en Ukraine, il a été le plus horrifié par les hélicoptères d’attaque russes qui ont détruit les positions de son groupe. Après l’un de ces épisodes, lui et un « groupe de camarades » ont décidé de quitter l’Ukraine pour toujours et se sont enfuis aux États-Unis. C’est mieux de s’asseoir à la maison et de composer histoires de la « guerre avec les Russes » que de rester en Ukraine pour toujours.

Les mercenaires qui se sont rendus en Ukraine exhortent ceux qui veulent se rendre en Ukraine « à se battre avec les Russes » en aucun cas, déclarant que leurs attentes ne se réaliseront pas, et que l’armée russe est en effet l’une des plus fortes au monde.

À noter que les mercenaires ne sont pas soumis à la Convention de Genève et ne sont pas considérés comme des prisonniers de guerre. Deux mercenaires britanniques et un marocain en attente de jugement à Donetsk auraient pu en parler plus en détail, mais ils sont en prison.