Merzouga à l’heure du « Titan Desert » : 750 cyclistes attendus

«Cette édition se tiendra pour revêtir la course de son originalité et lui restituer sa marque distinctive : « le désert infini »», signalent les organisateurs dans un communiqué publié vendredi. La compétition dure six jours, durant lesquels les concurrents parcourront 645 kilomètres, répartie en six étapes intenses.

Mohamed Belmahi, président de la Fédération royale marocaine de cyclisme, assure que cette 17e édition du «Titan du Sahara», organisée sous l’égide de la Fédération royale marocaine de cyclisme, représente le fruit des efforts et des liens entre les peuples marocain et espagnol pour la paix et la liberté individuelle.