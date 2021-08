Message royal au Président israélien : A la quête de la paix régionale…

« Je suis satisfait des mesures prises pour renouveler les liens entre nos pays. Je crois que nous allons maintenir cet élan pour faire avancer les perspectives de paix pour tous les peuples de la région », a écrit le Souverain, selon le cabinet d’I. Herzog.

Jeudi dernier, Y. Lapid a déclaré qu’Israël et le Maroc allaient améliorer leurs relations en établissant des liens diplomatiques complets et en ouvrant des ambassades dans leurs pays respectifs d’ici deux mois. A Casablanca, Y. Lapid a déclaré aux médias que son homologue, Nasser Bourita, devrait être à bord du premier vol Royal Air Maroc qui se rendra à Tel Aviv, en octobre ou début novembre. Objectif ; assister à cette occasion à l’inauguration de l’ambassade du Maroc à Tel Aviv.

Lors de sa visite, Y. Lapid a inauguré un bureau de liaison à Rabat. Il a également abordé avec son homologue marocain leurs « inquiétudes au sujet du rôle joué par l’Algérie dans la région, son rapprochement avec l’Iran et la campagne qu’elle a menée contre l’admission d’Israël en tant que membre observateur de l’Union africaine ». Y. Lapid a déclaré que les relations diplomatiques d’Israël avec le Maroc, ainsi que celles avec les Emirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie et l’Égypte, forment une alliance régionale stratégique contre l’Iran.

« Cela constitue une alternative pragmatique à l’extrémisme religieux. Nous créons un cycle de vie, face au cycle de mort créé par l’Iran et ses émissaires », avait-il déclaré. L’accord avec le Maroc fait partie d’une vague d’accords diplomatiques entre Israël et des Etats arabes, dont les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan.

Fin juin, Y. Lapid s’est rendu aux Émirats arabes unis pour ouvrir l’ambassade d’Israël à Abu Dhabi et le consulat à Dubaï.