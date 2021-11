Micro-irrigation : Une messe internationale à Marrakech

Du 23 au 30 novembre 2021 à Marrakech, l’Association Nationale des Améliorations Foncières, de l’Irrigation, du Drainage et de l’Environnement (ANAFIDE) organise la 5e Conférence régionale africaine de la CIID qui vise à valoriser l’expérience marocaine en agriculture irriguée avec le réseau scientifique et technique national et international de la CIID et à développer les échanges de coopération Sud-Sud pour un développement durable en Afrique.

En marge de cette conférence, plusieurs évènements seront organisés par le Comité National Marocain de la CIID en partenariat entre l’ANAFIDE et l’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage (AFEID ), font savoir les organisateurs dans un communiqué.

Il s’agit, entre autres, de l’event de la Semaine des Sociétés d’Aménagement et de Gestion de l’Irrigation (SAGI) qui est un réseau Ouest Africain incluant le Mali, Mauritanie, Tchad, Burkina Faso, Sénégal et le Niger. Au programme de cet event, une rencontre entre les hauts dirigeants des SAGI, acteurs majeurs de l’irrigation en Afrique Sub-Saharienne et les Directeurs des Offices Régionaux de Mise Valeur Agricole du Maroc autour de l’expérience marocaine en irrigation.

La Conférence régionale connaîtra également la tenue du 72e Conseil exécutif de la Commission Internationale de l’Irrigation et du Drainage (CIID) dont le Maroc est un membre permanent du 26 au 30 novembre 2021. Lors de ce conseil, sera entérinée l’organisation par l’ANAFIDE de la conférence internationale de la microirrigation à Dakhla en Mai 2022. L’évènement connaître l’élection des trois nouveaux vice-présidents de la CIID dont le Maroc est candidat.

D’autres évènements sont au programme, à savoir la Conférence de la FAO (Nexus Eau Energie et Alimentation), l’Économie de l’Eau en Agriculture (Banque Mondiale), l’Atelier des jeunes professionnels africains (Gestion durable de l’eau en irrigation), l’Atelier de l’association Internationale des géo synthétiques, l’Exposition des technologies d’irrigation et des aménagements hydro agricoles ainsi que l’Exposition des produits de terroir du Royaume.

En plus d’une importante participation marocaine représentée par toutes les régions du Royaume, les délégations d’une quarantaine de pays, des cinq continents et des organismes internationaux (FAO et Banque mondiale) prendront part à cet événement.

Les délégations des pays n’ayant pas pu faire le déplacement à cause du COVID-19 pourront suivre les travaux de la conférence et des sides events grâce à un important dispositif interactif de transmission en direct et avec la traduction simultanée mise en place par l’ANAFIDE, conclut les organisateurs.