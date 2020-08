Microdata affecté par la crise sanitaire

Selon le communiqué de la société, la progression des ventes sur le semestre aurait été freinée par la faible activité commerciale au cours du deuxième trimestre.

En effet, les revenus constatés sur le seul T2 2020 ressortent en chute de -14,7% en y-o-y à 200,1 MDH, pâtissant essentiellement du report ou du décalage de nouveaux projets suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et à l’instauration du confinement.

Au volet bilanciel, l’endettement financier s’allège de -15,2% en y-o-y à 115,7 MDH à fin juin 2020 et serait principalement composé par des concours bancaires courants tandis que l’encours leasing et l’encours de l’emprunt CMT ne pèseraient que 7,9% et 2,7% respectivement.