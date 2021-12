Migration clandestine : Avortement d’un départ depuis Laayoune

Ainsi, 39 candidats à l’émigration irrégulière, dont 09 femmes, ont été arrêtés lundi alors qu’ils guettaient le moment propice pour effectuer la traversée vers îles des canaries, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Cette opération a permis la saisie de plusieurs chambres à air utilisés comme bouées de sauvetage.

Les autorités locales et les services de sécurité ont mis en échec, mardi au sud-est du port de Laâyoune, une autre tentative de départ en Espagne, permettant l’interception de 65 individus, dont 10 femmes et 03 enfants, a-t-on ajouté de mêmes sources. Le lendemain, 52 migrants ont été interceptés à Laâyoune au moment où ils s’apprêtaient à prendre le large, et 32 autres vendredi lors d’une opération qui a permis la saisie de 17 chambre à air et 07 bouées de sauvetage.

Des centaines de candidats à l’immigration irrégulière aux Iles Canaries, en majorité des citoyens subsahariens, ont été interpellés ces dernières semaines dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, grâce au renforcement du dispositif de contrôle par les différents services de sécurité et les autorités locales.

N’empêche, une patera est arrivée, jeudi vers onze heures du soir, dans le nord de Lanzarote, avec à son bord des dizaines de migrants du Maroc, une quarantaine selon l’estimation initiale. Ces derniers ont dû être assistés à leur arrivée par du personnel de la Croix-Rouge, la garde civile et la police locale de Haría qui étaient de service, selon Crinicas de Lanzarote.

Des volontaires du Groupe des opérations d’urgence et de sauvetage des îles Canaries (GOREC) dans la zone nord les ont emmenés dans un centre de santé pour vérifier qu’ils sont généralement en bonne santé et qu’aucun d’entre eux n’avait besoin d’être transféré à l’hôpital. Selon les premières informations, tous les migrants qui ont été localisés se sont rendus au quai d’Órzola, où ils ont reçu une assistance en temps opportun.

Plus tard dans la soirée, il a été signalé qu’un autre groupe de migrants avait été détecté marchant le long de l’autoroute en direction du sud, également localisée par la Garde civile. Aussitôt, celle-ci s’est préparée pour les transporter tous dans un bus aménagé pour l’occasion, conclut la même source.