Migration clandestine : L’attrait de Barrio Chino ne faiblit pas

C’est vers 6 heures du matin que le dispositif anti-intrusion du commandement de la Garde civile a détecté l’approche de la clôture de Melilla d’un «grand groupe de migrants, composé d’environ un millier de personnes», écrit El Faro de Melilla.

Alors qu’ils s’approchaient de la frontière du périmètre, dans «une manière coordonnée et parfaitement organisée», le groupe se serait divisé en plusieurs petits groupes. Peu avant 8 heures du matin, l’un de ces groupes, composé de près de 400 personnes, a réussi à atteindre la clôture dans la zone établie entre Barrio Chino et Beni Ansar, avant d’être bloqué par les forces de sécurité marocaines.

El Faro de Melilla souligne «la parfaite coordination et la performance irréprochable» de celles-ci, malgré qu’elles auraient été «violemment harcelées» par les migrants. Le vaste dispositif policier mis en place par la Garde civile en collaboration avec la Police nationale, est resté en place, permettant grâce à cette coordination une «neutralisation de l’assaut dans son intégralité», précise la même source.

Depuis la semaine dernière, il s’agit de la quatrième tentative signalée par l’Espagne, après celle du vendredi, menée par environ 1 000 migrants subsahariens, du jeudi et du mercredi derniers. Ces deux dernières ont permis à 480 et 380 personnes de franchir la frontière séparant la ville du Maroc.

Pour rappel, en début de semaine, le ministre espagnol de l’Intérieur a qualifié de «situation extraordinaire» les différentes tentatives d’assauts vécues la semaine dernière à Melilla, tout en soulignant que l’Espagne maintient un «excellent niveau de coopération et de coordination avec les autorités marocaines». Lors d’une conférence de presse à Cadix, Fernando Grande-Marlaska a assuré que les autorités espagnoles ont augmenté les effectifs de la police et de la garde civile à Melilla, rapporte l’agence Europa Press.

«Je me suis rendu ce samedi et dimanche à Melilla» pour connaître la situation vécue mercredi et jeudi, a-t-il ajouté, rappelant les deux premières tentatives de migration, au cours desquelles respectivement 480 et 380 personnes ont réussi à franchir la frontière séparant la ville du Maroc. Le ministre a évoqué aussi une troisième tentative, vendredi, avec 1 000 migrants. L’occasion pour lui d’insister sur la coopération avec le Maroc, pays qui est confronté à «une pression migratoire importante». Dans ce sens, le ministre a rappelé que «si le Covid-19 a touché l’Europe (…) cette situation entraîne également des flux migratoires importants» ailleurs. L’Espagne travaille avec l’Union européenne sur «la dimension extérieure, et le développement de l’Afrique», a-t-il indiqué.

Le responsable espagnol est également revenu sur le niveau de «violence inhabituelle» des migrants, assurant que l’Espagne dispose de troupes suffisantes pour «donner une réponse importante et rapide». Mais il a passé sous silence la répression violente et documentée dont ont fait preuve les forces espagnoles appelées à juguler l’assaut des migrants.