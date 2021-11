Migration clandestine : Opérations avortées et secours en mer se multiplient

Ainsi, les autorités ont mis en échec samedi une tentative d’immigration à 28 km au large du port de Laâyoune et interpellé 52 candidats, dont 09 femmes.

Deux groupes de migrants composés de 56 individus, qui s’apprêtaient à prendre le large, ont été arrêtés dimanche à Laâyoune. Le même jour, les services de sécurité ont également avorté deux tentatives d’immigration clandestine dans la commune de Foum El Oued, avec l’interpellation de 28 candidats.

Des centaines de migrants, des citoyens marocains et d‘Afrique subsaharienne, ont été interpellés ces dernières semaines dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra grâce au renforcement des opérations de contrôle menées par les autorités locales et les différents services de sécurité.

Au-delà de ces opérations de veille, d’autres ayant trait au sauvetage en haute mer sont aussi à signaler.

Ainsi, les garde-côtes de la Marine royale opérant en Méditerranée et en Atlantique en coordination avec les stations radars et les postes de surveillance implantés sur le littoral adjacent, ont porté secours durant la période allant du 12 au 15 novembre courant, à 331 candidats à la migration irrégulière, dont 248 subsahariens, 80 marocains, 2 asiatiques et 1 soudanais, en difficultés à bord de différentes embarcations de fortune, apprend-on de source militaire.

Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine royale, avant d’être acheminées aux ports les plus proches du Maroc, puis remis aux éléments de la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage, précise-t-on de même source.