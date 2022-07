Migration clandestine : Retour sur le drame d’Akhfennir

Helena Maleno militante de l’organisation non gouvernementale de défense des droits de migrants Caminado Fronteras, a annoncé, jeudi, que 25 personnes ont perdu la vie, dont une adolescente de 13 ans et quatre bébés, dans le naufrage signalé dimanche dernier au large d’Akhfennir.

«Seize corps ont été retrouvés ces derniers jours. Trois dépouilles sont celles de personnes de nationalité marocaine et le reste sont des Subsahariens», ajoute-t-elle sur son compte Twitter.

La militante a précisé que neuf victimes sont toujours portées disparues, déplorant la disparition de «toutes les mères avec leurs enfants» qui tentent d’atteindre les côtes espagnoles depuis le Maroc.

Lundi, les autorités de la province de Tarfaya ont annoncé que les corps de 8 candidats à l’immigration irrégulière ont été repêchés après le chavirement de leur embarcation pneumatique près de la bande côtière de la commune d’Akhfennir, au niveau de l’embouchure du lac Nâaila, sur l’océan Atlantique. Les autorités locales et sécuritaires ont indiqué avoir procédé, après une opération de ratissage dans la zone, à l’interpellation de 18 candidats à l’immigration irrégulière issus de pays d’Afrique subsaharienne, qui faisaient partie des passagers de l’embarcation pneumatique ayant chaviré, précise-t-on.

Les huit corps repêchés ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional de Laâyoune, alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte par les services de la Gendarmerie royale sous la supervision du parquet général en vue de déterminer les circonstances de l’organisation de cette opération d’immigration.

Par ailleurs, on notera aussi que la Garde civile espagnole a arrêté deux hommes de 52 et 41 ans de nationalité marocaine à Melilla pour «trafic d’êtres humains». Ils ont été surpris en train de transporter six migrants au large du Préside sur leur bateau pour les faire passer de manière irrégulière dans la ville, rapporte mardi la presse ibérique citant un porte-parole de la Commanderie.

Les événements se sont produits vers 06h00 lorsque le service de surveillance côtière et frontalière de la Garde civile de Melilla a aperçu un bateau de pêche occupé par huit personnes s’approcher depuis la côte marocaine. «Six de ses occupants se sont jetés dans l’eau pour atteindre à la nage les brise-lames de la digue du port de commerce de la ville, alors que le bateau a rebroussé chemin vers le Maroc», poursuit-on.

Malgré des tentatives de fuite, les deux Marocains ont finalement été arrêtés et traduits en justice. Les autorités espagnoles précisent que les six migrants, sans papiers, sont des hommes adultes de nationalité marocaine et «en parfaite santé». Ils ont été transférés dans les bureaux officiels du Corps de la police nationale pour l’ouverture d’un dossier d’expulsion d’Espagne.