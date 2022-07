Migration clandestine : Une pirogue s’échoue au sud de Dakhla

Les migrants clandestins, 75 Sénégalais et 25 Gambiens, sont tous sains et saufs, précise une source informée, notant que l’embarcation avait pris son départ dans un pays d’Afrique subsaharienne et se dirigeait probablement vers les Iles Canaries.

Au début du mois de juin, plus de 200 personnes à bord de 4 bateaux en détresse dans l’Atlantique ont été secourues par les autorités marocaines et espagnoles. 62 ont été ramenées au Maroc, et environ 150 ont atteint les îles Canaries, rappelle-t-on.

Sur la façade méditerranéenne, la saison estivale sonne le glas pour la trêve migratoire entre l’Afrique et l’Europe. A cette donne climatique favorable s’ajoute la levée des restrictions à la mobilité mondiale liées à la pandémie du Covid-19. La preuve, l’agence européenne de protection des frontières, Frontex, fait état d’une hausse de 57 % des franchissements illégaux de frontière au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021.